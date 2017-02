Annova: Das bringt der Deal mit Scisys

Scisys und Annova gaben im November 2016 bekannt, dass sie künftig gemeinsame Sache machen wollen. Scisys erwarb hierfür 100 % der Anteile von Annova. film-tv-video.de sprach mit Annova-Geschäftsführer Michael Schüller über die Hintergründe und Perspektiven dieses Deals.

Der Käufer Scisys verfügt über mehrere, recht unterschiedliche Unternehmensbereiche und fügte seinem Portfolio nun mit Annova einen Hersteller von Software-Systemen für TV-Broadcaster hinzu.

Scisys hat schon eine Tochter in einem verwandten Bereich, mit dem Schwerpunkt Radioproduktion. Das ist die Scisys-Division Media & Broadcast mit Sitz in Bochum. Die hieß früher mal VCS und ihr zentrales Asset ist die Dira-Produktfamilie. Dira ist eine Komplettlösung für den Hörfunkbetrieb, die einzelnen Module decken alle Bereiche der digitalen Radioproduktion ab, vom Zugriff auf die Audiodaten bis zum Sendeplan.

Annova entwickelt und vertreibt mit OpenMedia ein plattformunabhängiges Redaktionssystem, das man als Basis der Arbeit von TV-Journalisten beschreiben kann: Eine gemeinsame, übergreifende Plattform für Agenturrecherche, Beitrags- und Sendeplanung, das Browsen von Audio- und Videoclips und die Nachrichtenverteilung. (Mehr Infos dazu im Abschnitt »OpenMedia, zentrales Produkt von Annova«).

Mit Scisys MBS in Bochum und Annova in München hat Scisys nun zwei Standorte in Deutschland, die kooperieren werden — was sie in einem gewissen Maß auch bisher schon der Fall war —, die aber dennoch weitgehend unabhängig voneinander agieren und ihre jeweiligen Produktlinien weiterhin fortführen sollen.

»Wir passen gut zusammen und es gibt eine Menge potenzieller Synergien, die Produktpaletten überschneiden sich nicht, sondern ergänzen sich«, fasst Michael Schüller die Basics des Deals zusammen.

Aber natürlich steckt schon noch etwas mehr hinter dem Deal: »Wir waren als Annova schon länger auf der Suche nach einem Partner, weil wir weiter wachsen wollen und zwar besonders außerhalb von Deutschland. Gleichzeitig wollten wir aber ein gewisses Maß an Eigenständigkeit behalten.«

»In den vergangenen zwei, drei Jahren haben wir verschiedene Optionen in dieser Richtung evaluiert und schließlich sahen wir den besten Fit bei Scisys: Die Unternehmensgrößen von Annova und der Scisys-Division MBS passen gut zusammen, die Arbeits- und Denkweisen sind ähnlich, die Teams kommen gut miteinander klar, wie wir schon in einigen gemeinsamen Projekten herausfinden konnten.«

Außerdem war es beiden Unternehmen wichtig, offen zu bleiben und im Sinne der Kunden und deren Anforderungen, auch weiterhin jeweils mit anderen Partnern zusammenarbeiten zu können. »Wir werden weiter eng mit Arvato kooperieren und mit David, während Scisys Media & Broadcast etwa auch Lösungen im Zusammenspiel mit unseren Mitbewerbern im Bereich Redaktionssysteme anbieten und realisieren wird«, führt Michael Schüller aus.

Wenn aber letztlich alles bleiben würde wie bisher, welchen Sinn ergäbe dann die Verbindung der Unternehmen? Annova-Geschäftsführer Michael Schüller erläutert: »Natürlich ist es für uns ganz sicher kein Nachteil, dass das Mutterunternehmen Scisys ein britisches Unternehmen ist — das zudem auch schon eine deutsche Tochter hat. Das gilt für die interne Zusammenarbeit, aber natürlich auch unter dem Aspekt, dass wir als Annova seit 2015 mit der BBC einen großen Kunden in UK haben.«

Bei der BBC ersetzt Annova das dortige Redaktionssystem ENPS durch OpenMedia. Der Vertrag mit der BBC läuft über zwölf Jahre.

Synergien, Überlappungen

Bei den Produkten gibt es zwischen Scisys Media & Broadcast und Annova nur geringe Überlappungen — aber dafür einen wachsenden Bedarf, Brücken zwischen den Produkten anzubieten. Große Überlappungen gibt es hingegen bei den Kunden: In sehr vielen Häusern, in denen OpenMedia genutzt wird, sind auch Dira-Lösungen in Betrieb.

»Synergien sehen wir — zumindest kurzfristig — weniger bei den konkreten Produkten, sondern bei Strukturmaßnahmen und bei gegenseitiger Unterstützung zwischen den Unternehmen, wenn es etwa um Verträge, juristische Aspekte von Projekten und auch um Mitarbeiter geht. Auch in den Bereichen Service, Wartung und Support sind Synergie-Effekte zu erwarten, von denen besonders auch unsere Kunden profitieren werden. Dieser Prozess ist schon gestartet«, führt Michael Schüller aus.

»Perspektivisch soll und wird sich aber natürlich auch auf der Produktebene etwas tun, sonst würde das Ganze natürlich letztlich nicht so viel Sinn ergeben.«

»Konkrete Projekte gibt es etwa bei den Gateways zwischen Dira, OpenMedia und den Lösungen von Dritten, bei der Connectivity. Hier erwarten wir rasch positive Effekte, von denen besonders auch die Kunden profitieren werden.«

Wirtschaftlicher Hintergrund

Der Umsatz von Annova belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf 7,5 Millionen Euro, der Ebit lag bei 1,1 Millionen Euro. Der Kaufpreis, den Scisys für Annova bezahlt, ist laut Meldung an die britische Finanzregulierungsbehörde zweistufig ausgelegt: Zunächst bezahlt Scisys eine erste Tranche in Höhe von 11,35 Millionen Euro. Die Höhe der zweiten Tranche hängt von der Geschäftsentwicklung bei Annova in den kommenden drei Jahren ab und beläuft sich auf bis zu 16,48 Millionen Euro.

Die 3-Jahresfrist, die in den finanziellen Rahmenbedingungen genannt ist, erwähnt Michael Schüller auch im Zusammenhang mit anderen Aspekten: »In dem Vertragswerk, das die Zusammenarbeit zwischen Annova und Scisys regelt, sind — ohne in die Details gehen zu wollen — auch einige Schranken festgelegt. Das resultiert schon daraus, dass wir etwa in Verträgen mit Großkunden, entsprechende Klauseln haben: Die BBC etwa will natürlich in uns einen Partner, der nicht plötzlich komplett unter der Kontrolle eines Unternehmens steht, das zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch gar nicht Teil des Deals war.«

In den Bereichen Entwicklung, Team und Kapital gibt es also Regelungen, die Scisys und Annova auch weiterhin eine gewisse Unabhängigkeit voneinander garantieren.

»Der Deal mit Scisys war von beiden Seiten nicht dringend notwendig, sondern eine interessante Option. Wir waren auf der Annova-Seite etwa keineswegs händeringend auf der Suche nach einem Investor, wir standen in keinster Weise unter Handlungsdruck. Daher konnten wir auf Augenhöhe verhandeln und die Basis des Zusammenschlusses ist eine ganz andere, als bei vielen anderen Firmenübernahmen: Bei uns sehen beide Partner die Möglichkeit einer positiven Entwicklung und weiteren Wachstums. Wir wollen beide internationaler agieren und hier ergänzen sich Scisys Media & Broadcast und Annova sehr gut. Das sind die wichtigen Treiber in dieser Sache.«

Beim Wachstum gibt es konkrete Pläne, die der Annova-Geschäftsführer an einem Beispiel ausführt: »Wir planen, innerhalb der kommenden drei Jahre den Personalstand deutlich aufzubauen. Und auch in anderen Aspekten haben wir eine Roadmap, die derzeit bis zum Jahr 2019 schon sehr konkret ausgearbeitet ist.«

Brexit als Risiko?

Welche Rolle spielt in diesem ganzen Szenario der Brexit? »Wir hatten ja schon vor dem Zusammenschluss einen eigenen Footprint in UK, denn wir haben dort ja neben der BBC auch einen weiteren großen Broadcaster als großen Kunden. Möglicherweise entstehen gewisse Währungsrisiken, aber da wir Standbeine in UK und der EU haben, werden wir sicher Lösungen finden. Unsere Mutter Scisys sitzt in UK, Scisys Media & Broadcast in Bochum. Insofern sind wir hier relativ entspannt — und man muss letztlich ohnehin abwarten, wie sich der Brexit konkret gestaltet.«

Hintergrund: OpenMedia, zentrales Produkt von Annova

Das zentrale Produkt des deutschen Herstellers Annova ist das kontinuierlich weiterentwickelte Redaktionssystem OpenMedia. Das ist ein plattformunabhängiges System für das Management von Informationen und Inhalten im Nachrichtenbereich von Fernsehsendern. OpenMedia bildet die Basis für die Arbeit von TV-Journalisten: Eine gemeinsame, übergreifende Plattform für Agenturrecherche, Beitrags- und Sendeplanung, das Browsen von Audio- und Videoclips und die Nachrichtenverteilung.

OpenMedia kommt in den Newsrooms zahlreicher Broadcaster zum Einsatz, es kann mit zahlreichen Modulen an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden und es lässt sich mit anderen Software- und Automationssystemen vernetzen, die im Bereich der Sender eingesetzt werden, etwa mit Radioproduktionslösungen oder mit MAM-Systemen anderer Hersteller.

Schon seit vielen Jahren wird OpenMedia von zahlreichen Sendern in Deutschland genutzt. In den vergangenen Jahren stieß das System aber auch zunehmend bei Broadcastern in anderen Regionen auf Interesse und wird mittlerweile auch in vielen anderen Ländern genutzt — etwa in Europa, Asien und Kanada.

Ein wichtiger Meilenstein in der jüngeren Firmengeschichte von Annova war zweifellos der im Jahr 2015 gewonnene Auftrag der BBC, das dortige Redaktionssystem ENPS durch OpenMedia zu ersetzen.

Nicht zuletzt durch die nahtlose Integration spezialisierter Systeme anderer Hersteller, sieht sich Annova nach eigenen Angaben im Stande, perfekte Lösungen und umfassende Betreuung für Newsrooms und andere Redaktionen im Broadcast-Bereich anzubieten.

Hintergrund: Firmen- und Produkthistorie

Die Wurzeln von OpenMedia liegen bei Nexus Informatics, die das Redaktionssystem NewsWire-OpenMedia zur NAB1998 vorgestellt hatten, damals noch auf Basis von Windows NT. Aus Nexus wurde dann A.N.N Systems.

Später kaufte der Konkurrent Dalet das Unternehmen und dessen zentrales Produkt. Der Hersteller firmierte ab dann als Dalet-a.n.n.

Im Jahr 2008 erfolgte eine Ausgründung durch das Führungsteam der Münchener Dalet-Niederlassung unter dem Firmennamen Annova. Damit war der Hersteller von OpenMedia wieder selbstständig.

Im November 2016 gaben die Gesellschafter von Annova und Scisys bekannt, dass man die Unternehmen unter einem Dach vereinen werde. Scisys erwarb hierfür 100 % der Anteile an Annova.