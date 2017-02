Ende einer Ära: Media Broadcast trennt sich von UKW

Media Broadcast zieht sich aus dem Betrieb von UKW-Sendeanlagen zurück.

Media Broadcast betreibt bislang — neben anderen Geschäftsfeldern — als Dienstleister einen Großteil der Sendeanlagen für die deutschen Radio- und TV-Broadcaster, besonders im Bereich der Terrestrik. Diese Situation ist historisch gewachsen: Media Broadcast steht hier in der Nachfolge der Post und des Bereichs Media & Broadcast der Telekom-Tochter T-Systems.

Im Bereich UKW-Sendeanlagen soll nun aber Schluss sein mit dieser althergebrachten Situation: Media Broadcast hat beschlossen, sich bis zum 30. Juni 2018 von seinen analogen UKW-Antennen und -Sendern zu trennen. Für die Hörer von UKW-Programmen soll sich dadurch aber nichts ändern.

Insgesamt jedoch ist klar: UKW geht es an den Kragen. Schon seit längerem wird von verschiedenen Seiten diese Sendetechnik zurückgedrängt: Hier soll, wie im TV-Bereich, die analoge Sendetechnik durch digitale Verfahren ersetzt werden, um im nächsten Schritt dann die freiwerdenden Frequenzbereiche versilbern zu können.

Der daher gar nicht so überraschende Entschluss von Media Broadcast fußt nach Unternehmensangaben auf einer internen Analyse: Die einzelnen Geschäftsfelder des Unternehmens wurden im Hinblick auf ihre zukünftigen Erträge und auf die Herausforderungen der Digitalisierung analysiert und neu bewertet. Daraus resultierte unter anderem die Entscheidung, sich bis zum 30. Juni 2018 von den analogen UKW-Antennen und -Sendern zu trennen. Media Broadcast will sich stattdessen auf digitale Wachstumsfelder und Serviceleistungen zu konzentrieren.

Übergangsszenario

Da Media Broadcast dieses Geschäftsfeld nicht weiterführen will, es aber zumindest für ein paar Jahre weiterhin UKW-Sendebetrieb geben soll, ist das folgende Übergangsszenario geplant: Media Broadcast will in den nächsten Wochen mit allen Nutzern von UKW-Antennen und -Sendern sprechen, die daran interessiert sind, diese zu übernehmen.

Wird diese Möglichkeit von den Nutzern — also den Radiosendern — nicht wahrgenommen, wird Media Broadcast in der zweiten Jahreshälfte 2017 die UKW-Antennen und -Sender in einer offenen Auktion mit einem Mindeststartpreis anbieten. Nach dem Verfahren nicht mehr benötigte UKW-Antennen und -Sender werden abgebaut.

Bereits in der Vergangenheit wurde Media Broadcast nach eigenen Angaben von verschiedenen Seiten angesprochen, ob sie UKW-Infrastrukturen verkaufen möchte. Das Unternehmen geht daher davon aus, dass genügend Interessenten zur Verfügung stehen.

Perspektive

Wolfgang Breuer, CEO von Media Broadcast, sagt zu diesem Schritt: »In Zukunft werden wir gemeinsam mit unserer Eigentümerin der Freenet Group, eine klare Digital-Strategie verfolgen. Hierzu gehören insbesondere die Wachstumsfelder DVB-T2 HD und DAB+ als digitale Technologien zur TV- und Radio-Verbreitung. Wir werden auch nach der Trennung von unseren UKW-Infrastrukturen weiter Serviceleistungen im Bereich von Sendertechnik, Antennenwartung und Netzdienstleistungen anbieten. Somit bleiben wir für unsere Kunden auf allen Geschäftsfeldern ein verlässlicher Partner. Bestehende Verträge mit Sendern werden wir natürlich erfüllen.«

Hintergrund

Als die Post (Deutsche Bundespost) privatisiert wurde, gingen die Aufgaben, die der Staatsbetrieb beim Betrieb von Sendeanlagen innehatte, im Jahr 1995 auf die Deutsche Telekom über. Ab 2001 wurde die Rundfunksparte innerhalb der Telekom-Tochter T-Systems als eigener Geschäftsbereich Media & Broadcast geführt.

2007 wurde dieser Geschäftsbereich dann ausgegliedert und ein Käufer gesucht. 2008 kaufte der französischen Netzbetreiber TDF dieses Unternehmen. 2015 wurde Media Broadcast dann wieder aus dem TDF-Konzern herausgelöst, seit 2016 gehört Media Broadcast zur Freenet AG.

Als Mediendienstleister betrieb Media Broadcast vor zehn Jahren etwa 500 Sendeanlagen für die Aussendung von UKW-Hörfunkprogrammen, aktuellere Zahlen liegen der Redaktion nicht vor.