Förderung einer lebendigen Musikbranche

Neumann.Berlin unterstützt renommiertes Audio-Event der Recording Academy im Rahmen der Grammy Week.

Jedes Jahr richtet der Producers & Engineers Wing der Recording Academy im Rahmen der Grammy Week ein spezielles Side-Event aus, bei dem kreative und erfolgreiche Künstler*innen, Techniker*innen und Produzent*innen geehrt werden. Das Event gilt als wichtiger Treffpunkt der Audio-Community und fördert die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen. Als Hauptsponsor des diesjährigen Events konnte Neumann.Berlin Dutzende von hochkarätigen Audioprofis von seiner Vision begeistern und seine neuesten Tools für die Audioproduktion präsentieren – darunter das Miniatur-Clip-Mikrofonsystem, das neu aufgelegte M 49 V, KH 150-Monitore, NDH 30-Kopfhörer und mehr.

Im Studio A der legendären Village Studios in Los Angeles konnten die VIP-Teilnehmer*innen Anfang Februar die legendären Neumann-Mikrofone, darunter den Kunstkopf KU 100, aus nächster Nähe sehen. Zu den ausgestellten Exponaten zählten außerdem die neuesten Produktions-Tools von Neumann, darunter das neu aufgelegte Kondensatormikrofon M 49 V, der dynamische Kopfhörer NDH 30 sowie das neue Miniatur-Clip-Mic-System (MCM), das speziell für die Nahabnahme von Instrumenten in Live-Anwendungen entwickelt wurde.

»Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz, die uns im Rahmen des diesjährigen P&E-Wing-Events erreichte, das von den Village Studios ausgerichtet wurde«, sagt Ralf Oehl, CEO von Neumann.Berlin. »Mit unseren Referenzlösungen für Recording, Monitoring und Live-Performance tragen wir seit 1928 dazu bei, die Grenzen der Audiotechnik zu verschieben und Künstler*innen auf ihrem Weg zur kreativen Entfaltung zu begleiten. Wir freuen uns, den eingeschlagenen Weg mit dem Producers & Engineers Wing fortzusetzen.«

Stewart Copeland und Ricky Kej, deren Album »Divine Tides« mit einem Grammy Award für das immersivste Audio-Erlebnis ausgezeichnet wurde, gehörten zu den VIP-Gästen des Events. Das Album wurde von Eric Schilling bei MediaHyperium komplett auf KH-Monitoren von Neumann abgemischt.

Das Thema Immersives Audio war unter den Gästen von großem Interesse: »Viele unserer Gespräche drehten sich um immersive Audio-Workflows und Monitoring-Setups für Dolby Atmos und andere Formate«, sagt Jonathan Ruest von Neumann. »Wir wollten unsere umfassende Expertise in diesem Bereich weitergeben, da sich die Monitore unserer KH-Serie immer wieder als zentrales Werkzeug für viele immersive Produktionen erweisen.«

In seinem mittlerweile 22. Jahr setzt sich der P&E Wing auch weiterhin für herausragende Leistungen und Best Practice-Fälle in den Bereichen Tonaufnahme, Audiotechnologie und Tontechnik-Ausbildung ein, sowie für die angemessene Anerkennung von Musikschaffenden und deren Rechte. »Wir freuen uns, dass Neumann am diesjährigen P&E-Wing-Event teilgenommen hat. Die Zusammenarbeit begrüßen wir sehr, da wir die gleichen Visionen mit Blick auf die Bedeutung von Musik und Sound teilen«, sagt Maureen Droney, Vice President, Producers & Engineers Wing. »Die Veranstaltung ist jedes Jahr ein wichtiger Anlaufpunkt für Musikschaffende und regt eine lebhafte Diskussion zwischen Produzent*innen, Ingenieur*innen, Künstler*innen und Hersteller*innen an – wir sind sehr dankbar für den Einsatz von Neumann.«