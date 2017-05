Qatar TV: Neue Sony-Ü-Wagen mit Lawo-Equipment

Der Broadcaster Qatar TV mit Sitz in der Haupstadt Doha des Emirats Qatar, setzt bei zwei neuen Ü-Wagen in wichtigen Bereichen auf Technik von Lawo.

Qatar TV lässt derzeit von Sony Professional zwei identische neue Ü-Wagen bauen. Mit der Wahl dieses Dienstleisters ist natürlich die Marke der Kameras, des Videomischers und der Monitore gesetzt, aber bei anderen Komponenten wählte der Broadcaster Technik aus Deutschland: Die Audiomischpulte sowie das Steuerungssystem und Teile der Videoinfrastruktur kommen von Lawo.

Die beiden neuen Fahrzeuge verfügen nach Fertigstellung über jeweils ein mc²36 Audiomischpult mit 24 Fadern sowie externe und festinstallierte Dallis-I/O-Stageboxen, eine A-Madi4 Audio-to-IP Schnittstelle sowie einen V-Pro8 Videoprozessor. Die übergeordnete Steuerung im Ü-Wagen übernimmt ein redundant aufgebautes Lawo VSM-System.

Mit den beiden neuen Fahrzeugen baut Qatar TV seine Ü-Wagenflotte aus und verfügt künftig über vier große, mit Lawo-Equipment ausgerüstete Produktionsfahrzeuge. Bereits im Jahr 2012 hatte der Broadcaster zwei Ü-Wagen mit Lawo mc²56-Konsolen und VSM bestückt.

Für Audio-Embedding und De-Embedding kommt bei den Ü-Wagen von Qatar TV der V-Pro8 Videoprozessor zum Einsatz. Er wird außerdem dafür genutzt, um mit verschiedenen Videoformaten arbeiten zu können, also etwa für hochwertige Formatwandlung und auch für Color-Correction-Aufgaben. Durch die Kombination von Video- und Audio-Features in einem Gerät, spart der Einsatz der Lawo-Lösung dem Kunden Qatar TV hier eine Menge an Platz und Gewicht in den neuen Ü-Wagen.

Das A-Madi4 Audio-to-IP-Interface für Broadcast-, Live- und Install-Anwendungen wurde für den Transport von analogen und digitalen Audiosignalen über IP-Netzwerkumgebungen und den Aufbau von IP-basierten Audionetzwerken entwickelt. Die Geräte werden mit dem VisCon-Navigator ausgeliefert, einer intuitiv bedienbaren Software für den leichten Aufbau von Audio- und Video-Streams innerhalb von IP-Netzwerken, die kein tieferes IT-Wissen erfordert.