Personelle Veränderungen bei Arri

Frieda Oberlin hat bei Arri die Leitung der drei Standorte von Arri Media in Berlin übernommen. Wolf Bosse, bisheriger Standortleiter, ist seit Juli Director of Strategic Business Development bei Arri Cine Technik. Julia Dobler verantwortet die Werbeabteilung und Lead Colorist Philipp Orgassa unterstützt die Berliner Standortleitung.

Arri Personalnews

Wolf Bosse, bisher Standortleiter bei Arri Media in Berlin, widmet sich seit 1. Juli 2017 einer neuen Herausforderung innerhalb der Unternehmensgruppe. In der neu geschaffenen Funktion des Director of Strategic Business Development bei Arri Cine Technik konzentriert er sich auf die Generierung von Neugeschäft. Seine Tätigkeit nimmt Wolf Bosse von Berlin und München aus wahr. In den vergangenen Jahren strukturierte Wolf Bosse die Niederlassungen in der Hauptstadt um.

Die Standortleitung von Arri Media in Berlin übernimmt ab sofort Frieda Oberlin. Sie ist verantwortlich für die drei Niederlassungen von Arri Media in Berlin-Mitte, am Hohenzollerndamm sowie für die Dailies-Abteilung in der Gaußstraße bei Arri Rental. Frieda Oberlin war bisher vor allem für die Akquise und das Projektmanagement von Kinofilmen zuständig. Bereits im vergangenen Jahr übernahm sie sukzessive Aufgaben der Standortleitung. Gemeinsam mit Wolf Bosse eröffnete sie 2011 den Standort von Arri Media in Berlin-Mitte.

Julia Dobler verantwortet ab sofort als Head of Commercial die Werbeabteilung des Mediendienstleisters Arri Media in Berlin. In dieser neu geschaffenen Position leitet sie von Berlin aus die Betreuung der Bestandskunden im Werbebereich und treibt die Akquise von Neugeschäft voran. Julia Dobler stieß im Jahr 2012 als Inhouse Producer zu ArriMedia und produzierte seitdem zahlreiche Werbefilme für namhafte Kunden.

Auch Philipp Orgassa erhält mehr Verantwortung. Neben seiner Haupttätigkeit als Lead Colorist unterstützt er neu die Standortleitung von Arri Media in Berlin in kreativen und strategischen Fragen. Philipp Orgassa kam 2011 als Colorist zu Arri Media und blickt auf jahrelange Erfahrungen im Bereich Postproduktion für Spiel- und Werbefilme sowie Serien und Musikvideos zurück.