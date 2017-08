ZDF-Sport im neuen Design

Der ZDF-Sport präsentiert sich ab 18. August 2017 mit neuem Look: ZDF Sport extra, Das aktuelle Sportstudio am Samstag und die ZDF Sport Reportage am Sonntag erscheinen in einem neuen, modernen Studiodesign.

Das neue Studiodesign soll durch eine vielfältige Medientechnik eine dynamischere Inszenierung der einzelnen Formate ermöglichen.

Das neue Konzept bezieht auch das On-Air-Design mit ein, das sich deutlich an der modifizierten Studio-Optik orientiert und somit ein markantes, stimmiges Erscheinungsbild des ZDF-Sports betont. Ein frischer Auftritt, der die klassischen Elemente und Markenzeichen der Formate – wie zum Beispiel Musik, Uhr und Torwand des „aktuellen sportstudios“ – in zeitgemäßer Form mit einbezieht.



Christian Thielmann über Schwarm-Design in 360°-Optik

»Seit Jahren sendet Das aktuelle Sportstudio Samstag für Samstag aus derselben Studiodekoration, die auch in Teilen sonntags für die ZDF Sport Reportage Verwendung findet. Eine Zuschaueruntersuchung hat gezeigt, dass das aktuelle Studioset besonders bezüglich der darin eingesetzten Medientechnik und damit der grafischen Bespielung nicht mehr zeitgemäß erscheint. Zwar haben viele Zuschauer und Kollegen im Lauf der Jahre die weißen Parallelogramme, die bisherigen Formelemente des Sports, fast schon lieb gewonnen. Doch nun heißt es Abschied nehmen.

Ab sofort sind es rechteckige LED-Kästen, die das Studiobild des Sportstudios prägen. Ein so genanntes »Schwarm-Design«, das die 360°-Optik des neuen aktuellen Sportstudios deutlich unterstreicht. Die Aufgabenstellung war klar umrissen. Das Konzept der Sendung bleibt unberührt – mit Publikum, prominenten Gästen und natürlich dem Torwandschießen. Für alle drei Sportformate – Das aktuelle Sportstudio, ZDF Sport Reportage und ZDF Sport Extra – soll eine aktuelle, moderne und vielfältig einsetzbare Medientechnik zum Einsatz kommen. Neben den klassischen LED-Flächen, die eine großzügige Einbindung der Live-Bilder und Grafiken ermöglichen, basiert das neue Studiokonzept auf einzelnen schlanken LED-Modulen.

Die „Schwarm-Anordnung“ im 360°-Rund soll so die Atmosphäre der Fankurve in den Stadien ins Studio transportieren. Durch Einspielung entsprechender Strukturen, Vereinsfarben oder -Wappen in diese Medienflächen werden die einzelnen Schwerpunkte der Sendungen emotionaler unterstützt. Das „Schwarm-Design“ wird neben den funktionalen Aspekten auch zu einem markanten wiedererkennbaren Erscheinungsbild beitragen.

Aber nicht nur das Studiobild sollte aufgefrischt werden, auch das On-Air-Design war nicht mehr zeitgemäß. Wichtig bei der Konzeption des On-Air-Designs war eine deutlich erkennbare Verbindung zum neuen Studiokonzept, um insgesamt ein in sich stimmiges und markantes Erscheinungsbild für die Sportformate zu erreichen. Vor dem Hintergrund der starken Konkurrenz, den sich immer mehr in den Vordergrund drängenden Event-Marken wie Bundesliga, FIFA-Fußball-WM, UEFA-Fußball-EM sowie der sich ausweitenden Distributionswege für den Content „Sport“, erscheint es immer wichtiger, sich optisch klar zu positionieren – plattformübergreifend.

Nach wochenlangen Proben in den Studios steht die Premiere von ZDF Sport Extra, aktuelles Sportstudio und ZDF Sport Reportage im neuen Design am Sportwochenende von Freitag, 18. bis zum Sonntag, 20. August 2017 auf dem Programm.«