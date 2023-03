Apple: Mehr Geld für Chip-Design-Zentrum in München

Eine zusätzliche Milliarde Euro will Apple in den Ausbau seines Europäischen Zentrums für Chip-Design in München stecken.

»Unsere Münchener Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze und helfen dabei, neue Technologien zu entwickeln, die das Herzstück unserer Produkte bilden«, sagte Tim Cook, CEO von Apple zu dieser Ankündigung. Drei neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen will das Unternehmen in München aufbauen.

2021 hatte der Konzern eine Investitionszusage von einer Milliarde Euro bekannt gegebenen, um damit München zum Hauptsitz seines neuen Europäischen Zentrums für Chip-Design aufzubauen. München ist damit bereits heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa. Nun ließ Apple verlautbaren, dass in den nächsten sechs Jahren eine weitere, zusätzliche Milliarde Euro in dieses Zentrum für Chip-Design im Herzen von München investiert werden solle.

Demnach plant das Unternehmen eine hochmoderne Forschungseinrichtung in der Seidlstraße im Zentrum von München. Mit zusätzlichen Laborflächen, hochmodernem Design und zentraler Lage soll der Standort die Forschungs- und Entwicklungsteams von Apple auf neue Art und Weise zusammenbringen, um Kollaboration und Innovation weiter zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wachsende Präsenz zur Entwicklung von Spitzentechnologien

Die Münchner Teams von Apple haben nach Konzernangaben zu wegweisenden Entwicklungen beigetragen, wie etwa zu den eigenen Chip-Designs, die in den neuesten Produkten von Apple verwendet werden, sowie zu Innovationen im Bereich Mobilfunk und Power-Management. Davon profitiere unter anderem auch das neue MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max, den Chips der nächsten Generation von Apple für den Mac, die mehr energieeffiziente Leistung und Batterielaufzeit bieten sollen.

»Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams in München spielen eine entscheidende Rolle bei unserem Bestreben, Produkte mit höherer Leistung, mehr Effizienz und geringerem Energieverbrauch zu entwickeln«, sagt Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies bei Apple. »Der Ausbau unseres Europäischen Zentrums für Chip-Design wird eine noch engere Zusammenarbeit zwischen unseren mehr als 2.000 Ingenieur_innen in Bayern ermöglichen, die an wegweisenden Innovationen wie eigenen Chip-Designs, Power-Management und zukünftigen drahtlosen Technologien arbeiten.«

Neben dem neuen Standort in der Seidlstraße werden die Teams von Apple im Rahmen der Erweiterung des Europäischen Zentrums für Chip-Design mehrere zusätzliche Räumlichkeiten für Forschung und Entwicklung in den beiden angrenzenden Straßen Denis- und Marsstraße beziehen. Die drei neuen Standorte befinden sich unweit der kürzlich eröffneten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Apple in der Karlstraße. Gemeinsam sollen diese Gebäude einen Hub für Innovation im Herzen von München bilden, so das Unternehmen. Zusammen mit den Entwicklungsstandorten in der Arnulfstraße und an der Hackerbrücke bilden die neuen Standorte künftig Apples Europäisches Zentrum für Chip-Design — in zentraler Lage in der Münchner Maxvorstadt.

Das Chip-Design-Zentrum liegt nur wenige Gehminuten von der Technischen Universität München entfernt, wo führende Institute für Forschung und Ingenieurwissenschaften in Europa arbeiten. Im Rahmen der intensiven Zusammenarbeit von Apple mit akademischen und kulturellen Einrichtungen in ganz Deutschland haben die Hardware- und Software-Teams von Apple in den letzten Jahren mit der Universität in mehreren Forschungsprojekten kooperiert, um beispielsweise neue Wege zu erforschen, wie mobile drahtlose Verbindungen zuverlässiger und sicherer werden können, erklärt der Konzern.

Wie alle Apple-Standorte weltweit wird auch das geplante Gebäude in der Seidlstraße nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert, erklärt Apple, es soll vom ersten Tag an das LEED-Zertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design) in Gold erhalten. Als Teil dieser Bemühungen plant Apple unter anderem die umweltfreundliche, urbane Mobilität der Mitarbeiter_innen mit kohlenstofffreien Ladestationen und Parkplätzen für Autos und Fahrräder zu unterstützen. Bereits seit 2018 hat Apple nach Firmenangaben so viel erneuerbare Energie bezogen, dass alle Einrichtungen weltweit — einschließlich Rechenzentren, Firmengebäuden und Retail Stores — zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt werden.