NEP Switzerland produziert Schweizer Fußball-Liga in 4K/UHD

Der TV-Dienstleister NEP Switzerland nahm mit dem UHD 42 einen weiteren 4K/UHD Ü-Wagen in Betrieb und produziert nun die Spiele der ersten Schweizer Fußball-Liga in 4K/UHD.

Der neue 4K/UHD Ü-Wagen von NEP Switzerland stammt aus der Streamline-Reihe und wurde konzipiert und geliefert durch den deutschen System Integrator Broadcast Solutions. Er verfügt über zwei Regien und kann in 4K/UHD mit bis zu zehn Kameras arbeiten.

Premiere

Den ersten Fußball-Einsatz hatte der UHD 42 beim Saisonauftakt mit dem Spitzenspiel zwischen den BSC Young Boys Bern und dem FC Basel, das Ende Juli im ausverkauften Stade de Suisse in Bern stattfand. Zusammen mit dem im letzten Jahr in Dienst gestellten UHD 41, der ebenfalls in der Raiffeisen Super League im Einsatz ist, verfügt NEP Switzerland nun über zwei große 4K/UHD Ü-Wagen und produziert mehr als 144 Spiele der Liga in 4K.

Reto Osterwalder, Managing Director bei NEP Switzerland, sagt: »Die Produktion in 4K/UHD – für andere noch die Ausnahme – ist für uns Normalität. Mit den Erfahrungen, die wir als Team bei den 4K-Produktionen in der vergangenen Saison gesammelt haben, unseren top-modernen 4K-Ü-Wagen und der herausragenden Infrastruktur, fangen wir die Atmosphäre der Spiele in perfekten Bildern ein und stellen sie den Zuschauern zuverlässig zur Verfügung. Und das jeden Spieltag.«

Nah am Geschehen

Vor Ort in Bern nutzte NEP Switzerland den UHD 42 zur Produktion des Spiels sowie des Studios am Rand des Spielfelds. Die Produktion wurde mit insgesamt neun Kameras realisiert – sieben Feldkameras plus zwei Flash- bzw. Studiokameras für das direkt am Spielfeldrand aufgebaute Studio für die Moderatoren und Experten-Runde bei Teleclub. Für Teleclub war es besonders wichtig, mit den Moderatoren und Experten nicht irgendwo in den Katakomben des Stadions zu sitzen, sondern direkt am Spielfeldrand zu berichten, so nah wie möglich am Geschehen. Eine weitere statische Kamera war für den Kommentatorenplatz vorgesehen.

Die Produktion des Spiels in Bern sowie des Studios am Spielfeldrand wurde komplett mit einer Regie im UHD 42 gefahren. Auch Einspieler von und Schaltungen zum zweiten, parallel stattfindenden Spiel wurden im UHD 42 einbezogen und in die ausgehenden Feeds integriert.

Ausstattung

Bei der Auswahl der Kameras setzt NEP Switzerland auf die nativen 4K-Modelle LDX 86N von Grass Valley in Verbindung mit Canon-Objektiven. Im Ü-Wagen ist ein Grass Valley Karrera K-Frame 8 M/E Bildmischer im Einsatz. Herzstück der Audio-Sektion ist eine Lawo mc256-Konsole mit 48 Fadern sowie eine Lawo Nova73 Compact Kreuzschiene. Für Replay, Highlights und Einspieler stehen vier EVS XT 4K bereit. Der Ü-Wagen ist mit zwei Regien ausgestattet, jedoch werden die Spiele der Raiffeisen Super League komplett nur mit der Hauptregie produziert.

Neu in der Saison 2017/2018 ist der Einsatz des Vizrt Arena Systems zur Einblendung von Matchfacts, Analysen, Trikots oder der taktischen Aufstellung.

Formate

Der UHD 42 arbeitet im 2 Sample Interleave Format (4x 3G/HD/SDI), was Vorteile für die HD-Signale hat, die immer mit produziert werden. Auf den HD-Feeds liegen die Intercom-Signale an, da durch die dreisprachige Produktion bereits viele Kanäle des UHD-Feeds für die Kommentatoren benötigt werden. Der UHD 42 sendete zwei UHD-Feeds und vier HD-Feeds in das Netz und empfing einen UHD-Feed und zwei HD-Feeds der anderen Spiele. Über eine Nimbra Fiber Stagebox von Swisscom Broadcast AG wurde die Verbindung an das Glasfasernetz realisiert. Dazu wurden die 2SI Signale in das Square Division Format konvertiert und über vier konventionelle BNC Kabel pro UHD Feed an die Stagebox geschickt. Diese konvertierte das Signal in das Format JPEG 2000 mit 4×400 Mbit. Die Stageboxen werden von NEP Switzerland zu jedem Spiel transportiert. Das System sichert gleichbleibende Kabellängen auf BNC-Seite und bietet enorme Vorteile bei den Infrastrukturkosten. Ein Setup, das bei allen Spielen zum Einsatz kommt.

Starke Leitung

Alle Stadien, in denen die Raiffeisen Super League ausgetragen wird, sind mit zwei 10GigE Glasfaserleitung an das Starnet Netzwerk der Swisscom angebunden. Über diese dezidierte Leitung werden die Signale an das Teleclub Sende- und Produktionszentrum in Volketswil geschickt. Pro Saison produziert NEP Switzerland für Teleclub Sport 144 Spiele der Raiffeisen Super League sowie 180 Spiele der Brack.ch Challenge League (in HD).