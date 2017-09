Grass Valley liefert Equipment an Studio Berlin

Grass Valley lieferte an Studio Berlin 41 LDX-Kameras der 80/82/86/86N Serie und der C80 Compact Serie sowie sechs K-Frame Live-Production Videomischer, die in 4K/UHD produzieren können.

Der Erwerb der Kameras ist Teil eines dreijährigen Rahmenvertrages, den Studio Berlin mit Grass Valley vereinbart hat. Während der Vertragslaufzeit wird das Berliner Unternehmen 70 LDK-Kameras durch die neuen LDX-Modelle ersetzen.

Die aktuelle Lieferung, die bereits im Rahmen der Vereinbarung erfolgte, umfasst insgesamt:

12 LDX 86N WorldCam, upgrade-fähige 3G/HD-Single-Speed Kameras mit nativen 4K Sensoren, XF Fiber Übertragung und 4K/UHD GV-eLizenzen

11 Upgrade-fähige LDX 86 WorldCam 3G/HD Single-Speed Kameras, ebenfalls mit XF Fiber Übertragung und HiSpeed/XtremeSpeed GV-eLizenzen

Zwei LDX 82 Première Kameras, HDR-fähige Advanced Imaging Kameras mit Vislink Incam-G Drahtlos-Übertragung

14 LDX Première Kameras mit 3G Triax-Übertragung

Zwei LDX C80 Compact Première Kameras

Durch den Austausch von XtenDD und Kayak-HD-Systemen durch sechs neue Produktions-Mischer modernisierte Studio Berlin ebenfalls seinen Bestand an Bildmischern. Die Lieferung besteht aus einem 5 M/E 3G und 4K/UHD Karrera K-Frame Produktions-Mischer, einem 4 M/E HD Kayenne Produktions-Mischer, zwei 4 M/E HD Karrera K-Frame Mischern der S-Serie und zwei 2 M/E HD Karrera K-Frame Mischern, ebenfalls aus der S-Serie.

Zusätzlich baut Broadcast Solutions aktuell einen neuen 19-Kamera Ü-Wagen auf Basis der erfolgreichen S16 Streamline Serie für Studio Berlin (siehe Meldung). Darin setzt das Unternehmen einen großen Grass Valley 4K/UHD K-Frame Bild-Mischer ein, dessen Ressourcen von einem 3 M/E Karrera Main-Panel und einem 2 M/E Korona Sub-Panel gemeinsam genutzt werden.

Matthias Alexandru, Technischer Leiter bei Studio Berlin kommentiert: »Wir haben uns für die Live-Produktionslösungen von Grass Valley entschieden, um die Qualität unserer Produktionen weiter zu verbessern. Die neuen Kameras bieten höchste Bildqualität und große Flexibilität bei jeglicher Art von Produktionen. Wir können jetzt zusätzlich auch native 1080p oder 4K/HDR Produktionen in den Formaten SMPTE 2084 (PQ) und Hybrid Log-Gamma (HLG) anbieten. Dank des außergewöhnlich flexiblen GV-eLicensing Modells von Grass Valley stehen uns jetzt bei Bedarf bis zu 23 XtremeSpeed (6X Super Slow Motion) Kameras zur Verfügung. Zusätzlich benötigten wir einen verlässlichen Produktions-Mischer mit der größtmöglichen Anzahl an 4K I/Os, der uns ein hohes Maß an Flexibilität bietet, wenn wir in 4K/UHD arbeiten. Wir schätzen die sehr gute Kundenorientierung von Grass Valley und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit dem technischen Team und unserem Systemintegrator Broadcast Solutions weiter auszubauen.«

Grass Valley hebt hervor, dass die Kombination von LDX 86N Kameras mit LDX 86 Modellen unterschiedlichste Anforderungen in der Live-Produktion abdecken könne und weist auf die gute Bildqualität, das geringe Rauschen und die hohe Empfindlichkeit und Dynamikleistung der Kameras hin.

Der Hersteller betont weiter, dass das Cradle-Konzept für Kamerabasisstationen, zusammen mit dem GV-eLicensing-System für 4K/UHD und High-Speed-Formate, aber auch die Anschaffung eines großen 4K/UHD Produktions-Mischers dem Kunden Studio Berlin enorme Flexibilität bei zukünftigen Produktionen biete. Studio Berlin wird das neue Equipment für die Produktion von Talkshows, Events, Sport und Entertainment-Formaten wie z.B. »The Voice of Germany« und »Voice Kids« einsetzen.

»Als Studio Berlin nach einer Lösung suchte, um seine Live-Produktionsmöglichkeiten umfassend neu aufzustellen, wussten wir, dass wir die praxisorientierte Rundum-Lösung anbieten können, nach der Studio Berlin suchte«, kommentiert Jan-Pieter van Welsem, Vice President Sales and Marketing, EMEA, Grass Valley. »Der deutsche Markt ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Studio Berlin seit mehr als zwei Jahrzehnten vertrauensvoll zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit auch in der Zukunft fortsetzen werden, um den Erfolg des Unternehmens weiter voranzutreiben.«