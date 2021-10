Grass Valley positioniert sich neu

Unter dem Motto »We Love Live« hat Grass Valley neue Kameras und weitere Produkte angekündigt — und eine neue Corporate Identity und Marketingkampagne gestartet.

»Jedes Tor, jede Zugabe, jede Geschichte: Live ist für immer — und liegt auch in der DNA von jedem hier bei Grass Valley. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, den Menschen auf der ganzen Welt die Live-Momente zu liefern, auf die es ankommt, von überall her und über Milliarden von Geräten«, so Tim Shoulders, CEO und Präsident von Grass Valley.

»Heute verstärken wir unsere Mission, unsere Kunden beim Übergang in die Zukunft von Medien und Unterhaltung durch IP-, software- und cloud-basierte Technologien zu unterstützen. Wir konzentrieren uns darauf, den Medienunternehmen von heute die Flexibilität zu geben, die sie benötigen, um überzeugende Live-Inhalte zu produzieren und zu liefern, und sie zu flexiblen Betriebsmodellen zu führen, die Wahlmöglichkeiten und optimierte Arbeitsabläufe verkörpern, um einen wirtschaftlichen Wandel zu ermöglichen.«

Mit diesen Worten stellte Grass Valley-Chef Tim Shoulders die neue Corporate Identity vor. Ob IP-native Kameras oder hochmoderne Cloud-Produktionsplattformen – Grass Valley bleibe an der Spitze der modernsten Live-Medien-Innovationen und leiste weiterhin Pionierarbeit bei marktführenden Fortschritten auf der Basis von Cloud- und Software-Effizienz, um Live-Inhalte für das Streaming-Zeitalter heute und in Zukunft zu transformieren.

»Der Name Grass Valley genießt in der gesamten Medien- und Unterhaltungsbranche großes Vertrauen und steht für jahrzehntelange Erfahrung in der Branche und fundiertes Wissen über die Bereitstellung hochwertiger Live-Inhalte«, so Neil Maycock, CMO und General Manager of Playout bei Grass Valley. »Wir haben unsere Corporate Identity aufgefrischt, um Grass Valley für die Zukunft zu positionieren, da wir die laufende Transformation der Medienunternehmen, die die wertvollsten Inhalte der Welt produzieren, unterstützen und gleichzeitig marktführende Innovationen vorantreiben.«

Grass Valley arbeitet mit 90 % der weltweiten Medienunternehmen zusammen – von der NEP Group über Eurosport und EA Sports bis hin zu nationalen Netzwerken. Shoulders betont: »Die neue visuelle Identität von Grass Valley, die ursprünglich auf der NAB Show in Las Vegas vorgestellt werden sollte, spiegelt die Grundlagen wider, auf denen unsere Marke aufbaut: das GVMU-Partner-Ökosystem, unsere technische Exzellenz, das Vertrauen, das wir im gesamten Mediensektor aufgebaut haben, die Flexibilität, die wir unseren Kunden bieten, die Einblicke, die wir in die Entwicklung des Marktes gewähren, und unser Bestreben, innovativ zu sein und Medienunternehmen bei ihrem Übergang in eine cloudbasierte Zukunft zu unterstützen.«

Neue Produkte

Auch neue Produkte kündigte Grass Valley an, wenn auch kurz und knapp. So soll es neben der LDX 150, die der Hersteller erst vor einigen Wochen ankündige, mit der LDX90 ein neues Einsteigermodell für HD und UHD geben, das auch HDR-fähig sein soll.

Die LDX 150 bewegt sich hingegen am oberen Ende. Die Kamera beherrscht UHD-Aufzeichnung in dreifacher Geschwindigkeit mit Global Shutter. Der neue Xenios-Imager, gepaart mit dem Global Shutter, soll für hohe Empfindlichkeit mit erhöhter Schärfe bei feinen Strukturen und naturgetreue Bilder sorgen und zudem einen großen Dynamikbereich bei HDR, ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis und zusätzliche Tiefenschärfe auch bei schlechten Lichtverhältnissen bieten. Zudem bietet die LDK 150 auch eine integrierte JPEG XS-Kompression, die nativ über IP gestreamt werden kann, ohne zusätzliche CCUs oder Server.

Weiter soll es künftig auch möglich sein, Creative Grading über die AMPP-Cloud-Plattform zu realisieren.

Mit LiveTouch 2000 stellt Grass Valley die nächste Generation seines Replay- und Highlight-Systems vor. Bei der neuesten Version handelt es sich um einen Videoserver mit ultrahoher Dichte, der bis zu 12 UHD/24 HD-Kanäle in 3 HE bietet – die beste Kanaldichte aller Replay-Systeme auf dem Markt, betont Grass Valley. Die intuitive Benutzeroberfläche macht Instant Replay Workflows schnell und einfach, in HD oder UHD. Das LiveTouch-System eignet sich für Studio- und Sportanwendungen, so Grass Valley.