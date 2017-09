BBC arbeitet mit OpenMedia

Die BBC hat damit begonnen, das Redaktionssystem OpenMedia von Annova bei der Produktion von Live-TV- und Radioprogrammen einzusetzen. Damit ist ein wichtiger Meilenstein bei der Systemumstellung auf OpenMedia erreicht.

Anfang 2015 erhielt Annova den Auftrag, das damals und bis vor kurzem noch flächendeckend bei der BBC verwendete Redaktionssystem ENPS abzulösen. Der Beginn der Umstellung war für 2017 geplant – und hat nun in den West Midlands auch planmäßig begonnen. Am Ende der Umstellungsphase werden Anwender an 120 BBC-Standorten mit OpenMedia arbeiten.

Annova-CEO Michael Schüller sagt dazu: »Mit dem Roll-Out des Piloten haben wir erfolgreich diesen wichtigen Meilenstein erreicht, OpenMedia als Redaktionssystem für die Journalisten der größten News-Organisation der Welt auszurollen. OpenMedia ermöglicht es der BBC, täglich tausende Stories zu produzieren und sie innerhalb eines globalen Netzwerks zu distribuieren. Das gesamte Team der BBC hat mit einem enormen Einsatz an diesem Ziel gearbeitet und dieses große Projekt zum Erfolg geführt.«

Annova konnte den BBC-Auftrag nach einem detaillierten Ausschreibungsprozess im Februar 2015 gewinnen und damit die Weichen dafür stellen, OpenMedia zum Standard-Redaktionssystem bei der BBC zu machen.

OpenMedia unterstützt sowohl digitales wie auch lineares Broadcasting und versetzt den Journalisten in die Lage, alle Ein- und Ausgänge im Newsroom zu verwalten. Dabei verfolgt OpenMedia einen story-zentrierten Ansatz – sowohl innerhalb als auch außerdem der Redaktion – dann etwa über mobile Endgeräte oder Tablets.