IBC2017: Qvest Media übernimmt HMS Media Solutions

Das Kölner Medienunternehmen Qvest Media unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Mediensystemlösungsanbieters HMS Media Solutions.

Qvest Media, Systemarchitekt und ICT-Integrator für Broadcast- und Medientechnologie, möchte mit der avisierten Übernahme der HMS GmbH in den Bereich Softwareentwicklung investieren und seine Unternehmensgruppe weiter ausbauen, so das Unternehmen. Die geplante Akquisitionin von HMS, eines Unternehmens für Hard- und Softwareentwicklung von End-to-End Sendeautomationslösungen, verhelfe Qvest Media dazu, sein Entwicklungsteam für Development Solutions signifikant zu erweitern, um unter anderem neue Produkte im Cloud-Segment zu designen und anzubieten.

In einem ersten Schritt haben Qvest Media und HMS Media Solutions auf der IBC2017 in Amsterdam eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Demnach erwirbt Qvest Media 75 Prozent der Anteile an der HMS GmbH. Weiterer Anteilseigner bleibt mit 25 Prozent Frank Mistol, jetziger Inhaber und Geschäftsführer der HMS GmbH. Peter Nöthen, CEO der Qvest Media Group sagt zu dem Vorhaben: »Mit drei neuen Standorten in Europa haben wir unser regionales und organisches Wachstum in diesem Jahr bereits stark vorangetrieben. Die Akquisition von HMS versetzt uns darüber hinaus in die Lage, nun auch im Bereich Produktentwicklung strategisch zu wachsen. Neben Cloud-Applikationen und individuellen Softwarelösungen wird unser Fokus dabei unter anderem auf der Entwicklung von kundenorientierten und performanten Konnektoren für Hybrid-Lösungen liegen, die aus gemischten On-Premise- und Cloud-Infrastrukturen bestehen. HMS verfügt dazu über ein starkes Team von Produktdesignern und Softwareentwicklern. Gepaart mit unserem Know-how in den Bereichen Consulting, Systemintegration sowie Vertrieb und Produktvermarktung wird dies unmittelbar erkennbare Synergien erzeugen.“

Demnach sollen mit der gebündelten Expertise von Qvest Media, als Systemarchitekt und ICT-Integrator, und HMS Media Solutions, als Spezialist für robuste Hard- und Software, neben individuellen und zugeschnittenen Softwarelösungen insbesondere Cloud-Applikationen designed und entwickelt werden. Diese Lösungen wird Qvest Media künftig unter seinen Produktlinien »QM Connectivity« sowie »QM Cloud Products« international anbieten und vermarkten.

HMS Media Solutions mit Sitz in Halle (Saale) bietet bereits heute Hardware- und Cloud-basierte Lösungen für Channel-in-a-Box, Multichannel Ingest, Playout, Media Recording sowie Encoding und Streaming. Im Zuge einer Übernahme durch Qvest Media soll das bestehende Produktportfolio von HMS erhalten und ausgebaut werden, meldet Qvest Media. So sei unter anderem geplant, die aktuellen Produkte von HMS Media Solutions vollständig als Cloud-Applikationen weiterzuentwickeln und in einem Qvest Media Cloud Marketplace weltweit auszurollen und anzubieten.

Frank Mistol, Eigentümer und Geschäftsführer der HMS GmbH sagt:»Sowohl unsere Kompetenzen als auch unser Produktportfolio passen hervorragend zur strategischen Ausrichtung von Qvest Media. Daher freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Qvest Media weiter zu wachsen und den Ausbau unseres internationalen Geschäfts beschleunigen zu können – etwa durch technologische Synergien, flexible und schnelle Prozesse sowie innovative Lösungen.«

Nach der Übernahme durch Qvest Media als Mehrheitseigner soll der Firmensitz der HMS GmbH am jetzigen Standort Halle (Saale) bestehen bleiben, und das Team von derzeit 25 Mitarbeitern weiter ausgebaut werden, meldet das Unternehmen.