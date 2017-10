Konzert Theater Bern modernisiert mit Stage Tec

Das Konzert Theater Bern beendet Sanierungsarbeiten: Zwei große Aurus Platinum-Konsolen mit je 32 Fadern und ein Nexus-Audionetzwerk sollen nun den Ton angeben.

Seit 1903 gibt es das Stadttheater Bern bereits. Im Jahr 2011 wurde es mit dem Berner Symphonieorchester in der Stiftung »Konzert Theater Bern« zusammengeführt. Im Rahmen der Stiftung agieren seitdem die vier Sparten Symphonieorchester, Musiktheater, Schauspiel und Tanz unter einem Dach. In den vergangenen Jahren wurde das Haus in mehreren Etappen saniert. Mit einem großen Theaterfest wurde am 9. September die Wiedereröffnung gefeiert. In der Spielzeit 2017/18 stehen mehr als 30 Premieren und Projekte auf dem Spielplan des Hauses.

Erneuert wurde bei der Sanierung unter anderem auch das Audiosystem: So sollen nun zwei große Aurus Platinum-Konsolen und ein Nexus-Audionetzwerk im Konzert Theater Bern für einen guten Ton sorgen, berichtet Stage Tec, das für die Modernisierung verantwortlich war. Ersetzt wurden die alten zwei Cantus-Anlagen von Stage Tec, die 1999 als erste digitale Konsolen in der Schweiz installiert wurden. Als Haupt- und Tochterpult haben die Cantus-Konsolen in einem Nexus-Netzwerk die Töne der Vierspartenbühne für Oper, Schauspiel, Ballett und Konzert gemischt. Für sie wurden nun zwei Aurus Platinum mit je 32 Fadern installiert. Für mehr Leistungsfähigkeit wurden die Mischpulte mit fünf DSP-Baugruppen RMDQ bestückt. Ein Aurus Platinum wurde in der Tonregie eingebaut, im zweiten Obergeschoss des Theaters. Die zweite Konsole sei mobil und werde bei Bedarf im Zuschauerraum aufgestellt, so Stage Tec. Ein Vorteil dieses Standortes sei, dass der Tonmeister bei Proben die Audioqualität von Musicals und Konzerten direkt vor Ort beurteilen könne.

Das Audionetzwerk Nexus mit sieben Basisgeräten und einem Star-Router wurde komplett ersetzt und mit leistungsfähigen Baugruppen an die aktuellen Anforderungen angepasst. Neben dem Audiorouting verteilt Nexus auch sämtliche Mithörsignale der verschiedenen Gewerke wie Ton, Licht, Bühnentechnik und Inspizienz sowie im Notfall die Alarmierung.

Die beiden mobilen Nexus-Basisgeräte könnten flexibel direkt am Ort des Geschehens platziert werden und sollen so höchste Flexibilität ermöglichen – auch bei kreativen Regieideen. So verfügt das Konzert Theater Bern über einen eigenen Chorsaal, der bei Platzmangel auf der Bühne häufig für Live-Einsätze des Chores genutzt wird.

»Unser Ziel war eine Tonregie, die allen Ansprüchen unseres breit aufgestellten Produktionsrepertoires gewachsen ist, sei es Oper, Tanz, Schauspiel oder Musical«, erklärt Bruno Benedetti, Leiter der Tontechnik am Konzert Theater Bern. »Die Zusammenarbeit mit Stage Tec war in dieser Hinsicht ideal, da wir mit den neuen Aurus-Konsolen und dem neuen Nexus-Netz die vorhandene Technik perfekt modernisieren konnten – ohne Abstriche bei Qualität und Betriebssicherheit.«