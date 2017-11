Jahresprämien für Zeiss-Mitarbeiter

Zum achten mal in Folge schüttet Zeiss eine Jahresprämie an seine Mitarbeiter aus: 2017 sind das insgesamt 28 Millionen Euro.

Der Optikkonzern Zeiss schüttet in Deutschland rund 28 Millionen Euro Sonderzahlungen an seine Mitarbeiter aus. Damit beteiligt das Unternehmen die Zeiss-Mitarbeiter am nach Konzernangaben sehr erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/17 (Bilanzstichtag 30.9.2017). Mt insgesamt rund 28 Millionen Euro erreichen die Mitarbeiterprämien 2017 einen Höchstwert in der Geschichte von Zeiss.

Vollzeitbeschäftigte von Zeiss in Deutschland erhalten für das Geschäftsjahr 2016/17 eine Brutto-Sonderzahlung von bis zu 2.100 Euro und Genussscheine im Wert von bis zu 360 Euro. Genussscheine sind eine besondere Form der Erfolgsbeteiligung, die das Unternehmen seit 2004 an seine Mitarbeiter vergibt: Nicht übertragbare Wertpapiere, die während ihrer fünfjährigen Laufzeit jährlich verzinst und danach ausgezahlt werden. Die Verzinsung hängt von der Umsatzrendite des Konzerns ab und kann bis zu 20 Prozent erreichen.

Im Vorjahr hatten Vollzeitbeschäftigte 1.400 Euro (brutto) und Genussscheine im Wert von bis zu 360 Euro erhalten (mehr Infos).

Die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg hat bei Zeiss eine lange Tradition. Bereits Ernst Abbe, der Gründer der Carl-Zeiss-Stiftung, führte im Jahr 1896 eine Mitarbeiterbeteiligung ein. Ziel war es, die Belegschaft fair am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen.

»Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr die Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligen können«, sagt Prof. Dr. Michael Kaschke, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG. »Wir haben wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Das konnten wir nur gemeinsam mit unseren Kunden und dem großen Engagement unserer Mitarbeiter erreichen. Im Namen des Konzernvorstands danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür.«

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Manfred Wicht, schätzt diese Form der Anerkennung der Leistung der Mitarbeiter sehr: »Wir freuen uns sehr, dass die Leistung der Kolleginnen und Kollegen mit einer so hohen Jahresprämie anerkannt wird. Das Engagement aller Zeissianer führt zu diesen stabilen Ergebnissen des Unternehmens. Dies ist eine Wertschätzung und zeigt ein gutes Miteinander.«

Für die Mitarbeiter an den Standorten außerhalb Deutschlands gibt es länderspezifische Modelle der Erfolgsbeteiligungen.

Den Jahresabschluss 2016/17 veröffentlicht Zeiss im Dezember 2017.