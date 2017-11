Qvest Media investiert in Kamerazüge von Grass Valley

Als erster Rental-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitert Qvest Media sein Produktportfolio um IP-fähige und native 4K-/UHD-Kamerasysteme von Grass Valley.

Seit Oktober 2017 bietet Qvest Media seinen Rental-Kunden IP-fähige 4K-/UHD-Kamerasysteme von Grass Valley an. Die neuen LDX 86N 4K Systeme inklusive XCU Universe UXF IP-SDI-Basisstation stehen sowohl für Dry Hire als auch für mittel- und langfristige Produktionen zur Verfügung. Die Systemkamerazüge des Typs LDX 86N 4K verfügen neben 3G-SDI auch über IP SMPTE ST 2110 und 12G-SDI Support.

Die Wahl fiel dabei auf die IP- und 4K-fähige Ausführung, da beide Standards die Branche nachhaltig verändern werden, so Qvest Media. So setze sich SMPTE ST 2110 zunehmend als einheitlicher IP-Standard durch und eröffne damit neue Möglichkeiten in der Produktion sowie Distribution von hochauflösenden Inhalten.

Mit der kontinuierlichen Erneuerung des Geräteparks investiert Qvest Media daher konsequent in neue Technologien, um Medienunternehmen jederzeit mit Best-Of-Breed-Produkten und -Lösungen auszustatten. Alexander Hogrefe, Head of Rental bei Qvest Media, erklärt: »Durch die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Grass Valley und der Aufnahme der IP- und 4K-fähigen Kameras in unseren Rental-Pool gehen wir den nächsten Schritt in Richtung Zukunft der Broadcast- und Medienproduktion. Insbesondere bei AÜ- und Live-Produktionen setzen sich IP und 4K zunehmend als Standards durch. Unsere Kunden profitieren so von den neuesten Technologien und Systemen, die sie in ihrem Arbeitsalltag bestmöglich und effizient unterstützen.«

Die LDX 86N 4K von Grass Valley wurde speziell für Live-Übertragungen, insbesondere Sport-Produktionen, in 4K/UHD entwickelt, eignet sich jedoch auch optimal für den Einsatz in Studioumgebungen. Das Kamerasystem bietet traditionelle native HD/3G-Akquisition sowie native 4K-/UHD-Aufnahmen (3.840 x 2.160 Pixel 50/59.94). Ein weiterer Vorteil ist das Universe Softwarepaket, mit dem die LDX 86N 4K bedarfsgerecht und flexibel funktional erweitert werden kann, wie beispielsweise auf eine 6-fache HD- und 3-fache HD/3G-Bildfrequenz. Die XCU Universe UXF Basisstation wurde speziell für die Anforderungen des erweiterten Bandbreitenpotenzials der LDX-Serie entwickelt und unterstützt Highspeed-Betrieb sowie HDR. Zudem kombiniert die neue Basisstation Baseband, 3G- und 12G-SDI sowie IP-Funktionalität in einem Hybrid-Device.

»Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit mit Qvest Media als innovativer Partner, der uns dabei hilft, Medienunternehmen für unsere neuesten Entwicklungen und Produkte zu begeistern. Es freut uns daher sehr, dass Qvest Media einmal mehr seinen Pioniergeist beweist und die LDX 86N 4K Kamerasysteme mit IP-Unterstützung als erstes Rental-Unternehmen in D-A-CH in sein Portfolio aufnimmt. Gemeinsam können wir so einem breiteren Markt innovative Technologien zur Verfügung stellen und Kunden bei der digitalen Transformation hin zu IP-basierten Broadcast-Produktionen in 4K-Auflösung unterstützen«, sagt Thomas Weigold, Sales Manager D-A-CH bei Grass Valley.

Ein weiterer Ausbau des 4K-Portfolios mit hochmoderner Technik ist bereits geplant. So wird Qvest Media, neben der Kameratechnik von Grass Valley, auch seinen Bestand an High-End-Slomo- und Highlight-Systemen signifikant erweitern.