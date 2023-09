Lang AG investiert in Grass Valley-Kameras

Die Lang AG (eigene Schreibweise: LANG AG) hat sich auf Vermietung und Verkauf besonders hochwertiger Produkte und Services für den professionellen AV-Markt spezialisiert.

Als Dienstleister für professionelle Videoanwendungen bedient das Unternehmen mit Hauptsitz in Lindlar dabei die große Bühne mit Live-Videoproduktion, 4K-Projektion und Drohnenshow ebenso, wie das kleine, intimere Lounge-Event. Dabei reicht das Spektrum der Leistungen von der Planung und Konzeption bis hin zur Installation und Realisation der Projekte.

Damit das bestmöglich gelingen kann, legt das Unternehmen einerseits großen Wert auf Forschung, Entwicklung und Marktrecherche, aber auch auf eine große Nähe zum Geräte- und zum Veranstaltungsmarkt.

»Nur wenn wir wissen, was unsere Kunden brauchen und welche Technologien sie nutzen wollen, können wir die richtigen Investitionsentscheidungen fällen«, sagt Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT bei der Lang AG.

So hatte die Lang AG in jüngerer Zeit sowohl im Intercom-Bereich, als auch im Videofunk ihre Technik modernisiert und erweitert — und nun stand die Modernisierung und Erweiterung im Kamerabereich an und die Wahl fiel auf Kameras von Grass Valley.

Investition in Grass Valley Kameras

»Wir sind immer bestrebt, unseren Mietpark auf dem neuesten Stand zu halten und zu verjüngen«, erläutert Sven Bauschke. »Deshalb haben wir jüngst in zwölf Grass Valley Broadcast-Kameras des Typs LDX 135 sowie in deren Kompaktversion C135 investiert.«

Grass Valley hatte die LDX 135 erstmals bei der vergangenen IBC in Amsterdam vorgestellt. Im Grunde entspricht die LDX 135 der teureren LDX 150.

»Sie bietet aber keine Highspeed-Funktionalität und hat daher einen deutlich günstigeren Einstiegspreis als die LDX 150«, erläutert Thomas Weigold, Sales Manager DACH bei Grass Valley.

Sven Bauschke ist überzeugt von den neuen Kamerasystemen und erklärt: »Wie auch in anderen Bereichen, haben wir nach einem innovativen und zukunftssicheren Produkt gesucht, das UHD-fähig ist und mit unserer bestehenden Infrastruktur zusammenpasst, so etwa mit unseren Videofunksystemen.«

Xenios Sensor

Die LDX 135 ist wie die LDX 150 Teil des LDX-Kamera-Line-Ups von Grass Valley, das auf dem neuen 2/3-Xenios-Sensor von Grass Valley basiert. Dieser Sensor zeichnet sich unter anderem durch seine hohe Empfindlichkeit (F11@2000 Lux) aus. Zudem hebt Grass Valley seinen hohen Dynamikumfang von mehr als 15 Blendenstufen hervor.







Alle Kameras der LDX-100-Serie verfügen jeweils über drei Xenios-Imager, die mit einem Wide-Color-Gamut-Strahlenteiler gekoppelt sind. Das erlaubt es den Kameras, selbst extreme Farben einzufangen, wie sie häufig im Sport oder bei Events zu sehen sind.

Auf einen Blick: Eckdaten LDX 135 • Die Kamera beherrscht UHD und HDR und ist mit einem 2/3-Zoll-Xenios-Imager mit Global Shutter ausgerüstet. • Sie weist eine hohe Empfindlichkeit und einen hohen Dynamikumfang auf. • Die native IP-Kamera benötigt nicht zwingend eine separate Basisstation. Sie bietet zudem eine integrierte JPEG-XS-Kompression, bis zu fünf Codecs lassen sich im Kamerakopf aktivieren. Die Kompression ist stufenlos von 5:1 bis 20:1 wählbar. • Die Kamera lässt sich in verschiedensten Remote-Workflows nutzen. • Die LDX 135 macht herkömmliche SDI-Verbindungen überflüssig und ermöglicht so ein hohes Maß an Flexibilität bei der Produktion. Im Team mit einer LDX 150 eignet sich die Kamera auch für große Produktionen.

Kompaktversion LDX C135

Mit der LDK C135 hat Grass Valley bei der vergangenen NAB das kompakte Schwestermodell der LDX 135 vorgestellt.

Bei der C135 gibt es wie bei der großen LDX 135 die Möglichkeit, SDI- und NativeIP-Konnektivität nach SMPTE ST 2110 direkt zu nutzen, ohne dass eine externe Konvertierung erforderlich wäre.

Dass die Lang AG auch in die LDX C135 investiert hat, begründet Sven Bauschke so:

»Es gibt einfach immer wieder Kunden, die Projekte haben, bei denen eine qualitativ hochwertige Kamera benötigt wird, die gleichzeitig aber sehr kompakt sein soll, weil sie beispielsweise im Zusammenspiel mit Steadicam oder Robotic-Systemen genutzt wird. Für solche Einsätze können wir künftig in unserem Pool die C135 anbieten«, so Sven Bauschke.







Global Shutter

Der Global-Shutter-Sensor der LDX 135 und der LDX C135 bietet viele Vorteile.

Sven Bauschke erläutert: »Ein farbiger Moiré-Effekt wird durch den Global-Shutter-Sensor verhindert, und durch einen zusätzlichen optischen Tiefpassfilter wird der graue Moiré-Effekt deutlich reduziert«. Er ergänzt: »Viele unserer Kunden nutzen den Vorteil des Global Shutter Sensors bei großen Events ein, etwa bei Konzerten, bei Festivals, aber auch bei Hauptversammlungen oder großen Messen. Da ist er sehr hilfreich.«

Farbe und Look

Gerade bei Indoor-Events wie etwa Konzerten, sind lichtempfindliche Kameras die Voraussetzung, um hochwertige Bilder zu erhalten. »Deshalb waren für uns eine hohe Lichtempfindlichkeit und hoher Dynamikumfang K.O.-Kriterien bei der Entscheidungsfindung.« Sven Bauschke resümiert: »Grass Valley Kameras sind für ihre gute Color-Science bekannt, und viele unserer Kunden legen großen Wert auf diesen Look. Auch deshalb haben wir uns für die LDK 135 von Grass Valley entschieden.«

Weiter findet er neben der realistischen Farbwiedergabe auch die Einstellmöglichkeiten für die Lichtempfindlichkeit sehr gut. »Die drei Modi ermöglichen jeweils eine individuelle Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort«, erklärt Bauschke, »und damit ist man sehr flexibel.«

