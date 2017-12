Teltec Berlin zieht um.

Teltec Berlin bezieht neue Räume in Nähe des Flughafens Berlin-Tegel.

Teltec verlegt seine Berliner Niederlassung von der Komturstraße 18A in die Nähe des Flughafens Berlin-Tegel, in das Anwesen Wohlrabedamm 32 im Ortsteil Berlin-Siemensstadt.

Ab dem 11. Dezember 2017 ist das Teltec-Team am neuen Standort zu erreichen. Dort wird es nach Unternehmensangaben unter anderem einen größeren, modernen Showroom und ausreichend Parkplätze geben.

Mit dem Umzug will der Systemlieferant für professionelle Bewegtbildlösungen seine Service-Dienstleistung am Standort Berlin weiter ausbauen. Die neuen Büro-, Showroom- und Lagerflächen sollen künftig eine noch umfänglichere Betreuung der Kunden am Medienstandort Berlin gewährleisten, so Teltec.