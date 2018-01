Broadcast Solutions: Virtual Studio für Streamteam Nordic

Broadcast Solutions Finnland hat Ende vergangenen Jahres ein virtuelles Studio an den finnischen Kunden Streamteam Nordic geliefert.

Auftrag und Lieferung wurden in kürzester Zeit abgewickelt und das neue Virtual Studio ging auf Basis von Zero-Density-Software bereits am 1. Januar 2018 in Betrieb.

Streamteam nutzt das neue Studio hauptsächlich zur Präsentation von Rennen der finnischen Pferde-Trabrenn-Saison im Rahmen des Programms »TotoTV« des finnischen Gaming-Unternehmens Veikkaus, einem Toto-Lotto-Anbieter in Staatsbesitz.

Juha Koskela, CEO von Streamteam, bilanziert zum neuen virtuellen Studio: »Broadcast Solutions Finnland spezifizierte und lieferte alle benötigten Komponenten für das virtuelle Studio. Wir sind sehr zufrieden mit ihrem Service und der virtuellen Studio-Software von Zero Density. Die Installation war einfach und von Anfang an läuft alles reibungslos.«

Das virtuelle Studio bietet einen modernen und dynamischen Look für TotoTV, das jeden Montag, Mittwoch und Samstag Pferderennprogramme anbietet. Das virtuelle Studio und die Moderatoren befinden sich in Helsinki. Alle anderen Elemente werden virtuell in die Studioumgebung eingefügt, so etwa Videos von zwei verschiedenen Rennstrecken im Hintergrund während der Magic-Monday-Rennen.

Die wichtigsten technologischen Komponenten des virtuellen Studios sind die Studio-Software Zero Density, das Tracking-System Mo-Sys, der Produktionsmischer Kula von SAM und Replay-Server von Slomo.tv.