Semin erweitert Führung im Sales-Bereich von Qvest

Françoise Semin verstärkt das Sales-Team von Qvest Media in der neu geschaffenen Position als Sales Director Europe.

Françoise Semin (56), verstärkt als neuer Sales Director Europe die Führung von Qvest Media im Vertriebsbereich. Semin hatte im Lauf ihrer bisherigen Karriere schon leitende Funktionen in Unternehmen wie Avid, Autodesk, Grass Valley und OBS, dem TV-Dienstleister des Internationalen Olympischen Komitees, inne.

Semin kann daher auf einen großen Erfahrungsschatz in der Optimierung von Geschäftsprozessen, im Innovationsmanagement und dem Erschließen neuer Märkte zurückgreifen.

»Mein Ziel ist es, die internationale Marktposition von Qvest Media weiter auszubauen und neue Digital-Services sowie -Angebote des Unternehmens, etwa in Bereichen wie Managed Technology, Künstliche Intelligenz sowie Cloud-Lösungen, zu etablieren«, so Françoise Semin.

»Wir sehen Qvest Media europaweit als Partner erster Wahl für Medien-, Telekommunikations- und Broadcast-Anbieter bei der medientechnischen Digitalisierung. Unser Leistungsportfolio befähigt Unternehmen, innovative Infrastrukturen aufzubauen, die nicht nur dem heutigen technologischen Standard entsprechen, sondern auch zukünftigen Entwicklungen vorgreifen«, erklärt Daniel Url, Managing Director von Qvest Media Europe. »Wir freuen uns sehr, Françoise Semin im Management willkommen zu heißen. Ihre Expertise ist ein entscheidender Faktor zur Umsetzung unserer weltweiten Wachstumsstrategie.«

In ihrer neuen Position sollen Françoise Semin ihre exzellenten Kenntnissen in den Bereichen International Sales, Marketing und Service als Basis dienen, um den Ausbau der Präsenz von Qvest Media im europäischen Markt voranzubringen, teilt das Unternehmen mit. Ziel sei es dabei, die Kundenbindung und den Umsatz in Europa zu steigern und Qvest Media als führendes Consulting-Unternehmen, Systemhaus und Service-Anbieter für die digitale Transformation der Medienlandschaft voranzubringen.

Mit Know-how aus internationalen Infrastrukturprojekten sieht sich Qvest Media wie kaum eine andere Technologieberatung in der Lage, Medienunternehmen den Weg Richtung Zukunft zu ebnen und digitale Transformationsprozesse nicht nur zu ermöglichen, sondern aktiv voranzutreiben – vom Konzept über das Design bis hin zur Umsetzung und darüber hinaus im technisch-operativen Betrieb.

Zuletzt war Semin als Head of Business Development bei Wildmoka tätig, sie verfügt über Expertenwissen für digitale Medien und cloud-basierte Lösungen, das sie für ihr Engagement bei Qvest Media gewinnbringend einsetzen will.