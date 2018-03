Gravity Media Group übernimmt Genesis Broadcast Services

Gravity Media besitzt unter anderem die britische FIrma Gearhouse Broadcast und hat nun Tom Gehrings Unternehmen Genesis Broadcast übernommen. Künftig wird Genesis als Gearhouse Broadcast Germany firmieren.

Die Gravity Media Group (GMG) bietet weltweit Live-Broadcast-Services an und hat in jüngster Zeit einige andere Unternehmen aus diesem Bereich übernommen, darunter Hyperactive Broadcast und Input Media. Hinter dem Unternehmen steht die Investment-Firma TowerBrook Capital Partners, die im September 2016 bei GMG eingestiegen ist.

Den nordeuropäischen Markt verfolge man schon eine ganze Weile, so Eamonn Dowdall, Chief Revenue Officer bei GMG. Mit der Übernahme von Genesis in Deutschland habe man nun einen vielversprechenden Einstieg in diesen Markt umgesetzt.

Mit der Anbindung des Hürther Dry-Hire-Anbieters Genesis an Gearhouse Broadcast und dessen europäisches Netzwerk könne man diesen Markt sehr gut bedienen, weil es nun auch aus Deutschland heraus einen direkten Zugang zu den Services und Dienstleistungen der Gravity Media Group gebe.

Tom Gehring sagt zur Übernahme: »Für uns, unsere Partner und unsere Kunden ist das eine sehr positive Entwicklung, denn Gearhouse Broadcast ist ein anerkannter Broadcast-Dienstleister, der für Innovation, sehr guten Service und beeindruckende Projekte steht. Jetzt können wir noch bessere Services bieten als zuvor.«

Gearhouse-Niederlassungen gibt es somit in Großbritannien, Australien, USA, Frankreich und Qatar. In Deutschland zählen ARD, ZDF, RTL, Euromedia und die MMC Studios zu den größten Kunden der nun in Gearhouse umfirmierten Genesis.

Firmenvideo Gearhouse Broadcast