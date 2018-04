BFE erneuert Ingest- und Playout-Server für ZDF

Das ZDF beauftragt den Systemintegrator BFE mit der Erneuerung seiner Ingest- und Playout-Infrastruktur im Bereich der Videoserver. Das Projekt umfasst den Ersatz der Main-, Backup- und Test-Playoutsysteme in Mainz, sowie des Notfall-Playout-Servers in Berlin, durch Spectrum-X-Komponenten von Harmonic.

Die Ingest-Systeme werden durch Spectrum-X-Komponenten mit einem MediaGrid-Speichersystem von Harmonic, sowie Premiere-Pro-Schnittplätzen von Adobe zur Nachbearbeitung und Fehlerkorrektur ersetzt.

Die neuen Playout-Server werden in die bestehende Automation Marina von Pebble Beach sowie in das MAM-System Interplay von Avid integriert. BFE hat im Rahmen eines Proof-of-Concept die Leistungsfähigkeit und Eignung des angebotenen Systems nachgewiesen und startete im Februar in die Feinspezifikationsphase.

Dabei arbeitet BFE in Zusammenarbeit mit dem ZDF unter anderem ein detailliertes Migrationskonzept aus, so dass die Videoserver im laufenden Produktions- und Sendebetrieb bei Gewährleistung der Betriebssicherheit ausgetauscht werden können. Nach Projektabnahme wird BFE im Rahmen eines 60-monatigen Supportvertrags die Systembetreuung übernehmen.