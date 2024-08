MCI erneuert Fernsehsynchronkomplexe beim HR

Der Hessische Rundfunk beauftragte MCI mit der Erneuerung der Fernsehsynchronkomplexe im Funkhaus 3 und 4 in Frankfurt.

Innerhalb des Auftrags obliegen MCI die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der kompletten Fernsehsynchronkomplexe. Ebenso sind die Anpassung an die bestehende audio-, video- und datentechnische Infrastruktur sowie die zentrale Taktverteilung Teil der ausführlichen Projektspezifikationen. Zu den Leistungen gehören zudem die Erstellung der Dokumentation und die Durchführung von Schulungen für das hauseigene Personal des Hessischen Rundfunks.

Die Erneuerung dieser zentralen Elemente der Tonnachbearbeitung und Nachsynchronisation erfordert eine präzise Planung und Umsetzung, was MCI mit Sorgfalt und Zuverlässigkeit gewährleistet. Besonderer Fokus liegt dabei auf der sequenziellen Durchführung des Projektes – es darf jeweils nur einer der Komplexe außer Betrieb sein, um den fortlaufenden Betrieb nicht zu beeinträchtigen.

Jeder Synchronkomplex verfügt über zwei Räume – den Regieraum und den Sprecherraum – und teilt sich zudem einen zentralen Geräteraum mit weiteren Komplexen. Von MCI wurden zentrale Komponenten integriert, wie die Avid S6 Konsole mit MTRX in Zusammenarbeit mit der Firma SMM aus München als Subunternehmer, das KVM-System von der Firma Ihse sowie zur nahtlosen Anbindung der Office- und Konferenz-PCs ein Dante-Netzwerk.

Der bestehende hohe Standard sowie die spezifischen akustischen Anforderungen des Hessischen Rundfunks wurden von MCI gewahrt und fließen in die Konzeption der erneuerten Einrichtungen ein.

»Durch die sehr gute Planung des Hessischen Rundfunks konnte alles optimal im Zeitplan umgesetzt werden. Die Zusammenarbeit des gesamten Projektteams war absolut hervorragend«, erklärt Nils Kranenberg, Senior Projektingenieur von MCI.

Eine Herausforderung bestand darin, die Möbel so zu planen, dass die Monitore so angeordnet sind, dass die Abhörsituation nicht beeinträchtigt wird und eine Integration der S6-Konsole in den Tisch gewährleistet ist.

Eine zielgerichtete Planung und transparente Kommunikation sind dabei unerlässlich, um die strikten Zeitpläne und internen Abläufe des Hessischen Rundfunks zu berücksichtigen und den Betrieb zu jeder Zeit aufrechtzuerhalten. MCI freut sich, die Fernsehsynchronkomplexe im Funkhaus 3 und 4 mitgestaltet zu haben, und konnte diese betriebsbereit übergeben.