Im Rahmen des Filmfests München lädt Rohde & Schwarz zum Emerging Talent Event ein. Berufseinsteiger, aber auch Studenten, die nach Themen für Bachelor- oder Masterarbeit suchen, haben hier die Möglichkeit, sich über die neuesten Technologien im Bereich digitale Postproduktion zu informieren.

Rohde & Schwarz veranstaltet am 4. Juli 2018 in der Black Box im Gasteig München den Emerging Talent Event. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an jüngere Interessenten, die sich über die neuesten Technologien im Bereich digitale Postproduktion informieren wollen: Berufseinsteiger, aber auch Studenten, die nach Themen für Bachelor- oder Masterarbeit suchen.

Im Rahmen des Events bietet Rohde & Schwarz die Möglichkeit, die vielfältigen beruflichen Einstiegsmöglichkeiten bei Rohde & Schwarz kennenzulernen: schon während der Hochschulausbildung, als Absolvent nach dem Studium oder als Berufsanfänger mit einem anderen Hintergrund.

Auch über konkrete Produkte wird Rohde & Schwarz sprechen und mit R&S Clipster seine Mastering Station für DCI und IMF vorstellen. Sie wird unter anderem in zahlreichen Hollywood-Produktionen verwendet – und überall dort, wo höchste Qualität und Leistungsfähigkeit gefordert ist.

Termin:

Mittwoch, 04.07.2018

15:00 – 17:00 Uhr

Location:

Gasteig / Black Box

Rosenheimerstr. 5

81667 München

Bei weiteren Fragen können sich Interessenten unter broadcast-media@rohde-schwarz.com informieren.