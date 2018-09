Nominierte für den Animago Award 2018

Die Nominierten für den Animago Award 2018 stehen fest. Eine unabhängige Fachjury wählte aus fast 900 Einreichungen aus 61 Ländern die 36 Nominierten für die insgesamt zwölf Kategorien aus.

Der Animago Award 2018 wird am 25. Oktober 2018 im Rahmen der Animago Conference (25.-26. Oktober 2018) in Münchens Kultur- und Veranstaltungszentrum Gasteig verliehen. Der internationale Wettbewerb des Animago Award richtet sich an Kreative aus der ganzen Welt, die ihre Arbeiten rund um 3D Animation & Still, visuelle Effekte, Visualisierung und AR/VR/360° einreichen können.

Das sind die Nominierten:

Beste Kinoproduktion (Publikumsvoting für die Abstimmung des Preisträgers)

Avengers: Infinity War, Marvel Studios, Walt Disney Pictures, USA

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Rat Pack Filmproduktion, Malao Film, Studio Babelsberg, Warner Bros., Deutschland

Ready Player One, Amblin Entertainment, De Line Pictures, Dune Entertainment, Farah Films & Management, Reliance Entertainment, Village Roadshow Pictures, Warner Bros., USA

Beste VR/AR/360°-Produktion

Conscious Existence, Marc Zimmermann, Felix Fahle, Filmakademie Baden-Württemberg, Deutschland

Huxley, Exit Adventures, Sven Haeberlein, Deutschland

Lego News Show: Into the wild, fuel new media, Paul Schlichter, Deutschland forLego Group

Bestes Still

Albert Einstein, LotusArt, Alexander Beim, Deutschland

Nööburgring, Piotr Tatar, Polen

Rubikon, Christian Behrendt, Deutschland

Beste Visual Effects

Babylon Berlin,Rise | Visual Effects Studios, Deutschland für X-Filme

Die VFX-Welten von Jim Knopf, Trixter, Rise | Visual Effects Studios, Scanline VFX, Mackevision Medien Design, Chimney, Deutschland für Rat Pack, Warner Bros. und Malao Film

Game of Thrones Season 7, Rodeo FX, Kanada für HBO

Bestes Game Cinematic

Hearth and Home, Blizzard Entertainment, Jeramiah Johnson, Taka Yasuda, David Satchwell, Jake Patton, USA

Beyond Good & Evil 2 E3 2018 Trailer, Unit Image, Frankreich für Ubisoft Montpellier

Overkill’s The Walking Dead Grant, Goodbye Kansas Studios, Schweden für Starbreeze Studios & Overkill Software

Bester Kurzfilm

Mecanic, Julia Baurens, Sofia Bernardo, Naïti Escot, Nicolas Jacomet, Ariane Lissajoux, Antoine Verney-Carron, ESMA, Frankreich

Tweet-Tweet, CGF, Zhanna Bekmambetova, Russland

The Bolt Connection, Nicolas Lebas, Claire Cartier, Mathilde Dourdy, Thibault Grunenberger, Maurine Lecerf, Shih-Hui Pan, Supinfocom Rubika, Frankreich

Beste Werbeproduktion

ASN Bank – Day Fly, Ambassadors VFX, Vincent Lammers, Niederlande für ASN Bank

EnBW – Guter Stoff, Sehsucht für Jung von Matt, EnBW, Deutschland

2018 Fifa World Cup Drone Film – Budweiser, Blacksmith, Jake Scott, USA für Budweiser

Bester Charakter

Hybrids, Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau, Romain Thirion,Mopa, Frankreich

The green bird, Pierre Perveyrie, Maximilien Bougeois, Marine Goalard, Irina Nguyen-Duc, Quentin Dubois, Mopa, Frankreich

The Box, Bugbrain Institute für Animation, Dušan Kastelic, Mateja Starič, Slowenien

Beste Visualisierung

Martin Luther – A most precise and nuanced look into the life of the man legend and visionary, Tumblehead Animation Studio, Magnus Igland Møller, Dänemark

Plastic Ocean, Fred & Farid New York, Laurent Leccia, Michael Hess, USA für Sea Shepherd

Peta – Best friend, Mackevision Medien Design, Deutschland

Beste Nachwuchs-Produktion (3.000 € Preisgeld dotiert von der DIGITAL PRODUCTION)

Hors Piste, Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Mallet, Ecole des Nouvelles Images, Frankreich

Wild Love, Paul Autric, Quentin Camus, Maryka Laudet, Léa Georges, Zoé Sottiaux, Corentin Yvergniaux, Ecole des Nouvelles Images, Frankreich

The Stained Club, Mélanie Lopez, Simon Boucly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet, Chan Stéphie Peang, Béatrice Viguier, Supinfocom Rubika, Frankreich

Bestes Motion Design

You Are Wanted / Season 2 Opener, Delirium Entertainment, Andy Bittner, Deutschland für Pantaleon Films

The Division 2 – Der Untergang von Washington D.C, Antibody, Patrick Clair für Ubisoft, Deutschland

The Unconquered, Juice, Michał Misiński, Polen für Instytut Pamięci Narodowej

Jury‘s-Preis

Mayday – Final Chapter, Grass Jelly Studio, Taiwan für Mayday, B’in Music

La Noria, NightWheel Pictures, Carlos Baena, Spanien

Miazmat, Platige Image, Klaudiusz Wesolowski, Polen

Die eingesandten Beiträge wurden von einer unabhängigen Fachjury gesichtet und bewertet. Jury-Vorsitz und die Wettbewerbsleitung hat seit Animago-Gründung vor 22 Jahren der Hamburger Grafikdesigner und freie Redakteur Günter Hagedorn inne. Jury-Mitglieder sind: die Charakter Animatorin und Filmemacherin Melanie Beissswenger (u.a. Happy Feet, Happy Feet 2 und Iron Man 3), Alexander Bouquet, Chief Production Officer bei der Werbeagentur Jung von Matt, Prof. Thomas Gronert, Dekan im Fachbereich Digital Film Design (Animation/FX) an der Mediadesign Hochschule in München, Tobias Hager, Chefredakteur der Digital Production, die Graphic und Motion Designerin Elisa Krenz, Geschäftsführerin der Liga 01, Sarah Neuner, Tim Rau, weltweit anerkannter Experte in High-End 3D Visualisierung, Echtzeit-Rendering und CGI, Tom Sporer, Leiter einer eigenen 3D Produktionsfirma und Senior 3D bei Aixsponza, Matthias Zabiegly.

Gastjuroren sind in diesem Jahr Daniel Curio, Leiter des Referats Film und Games bei der Bayerischen Staatskanzlei und Jürgen Korbinian Enninger, Leiter des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München.