Schweizer Super League in UHD und HDR

Seit Anfang der Saison 2018/2019 produziert der Broadcast Dienstleister NEP Switzerland alle Spiele der Raiffeisen Super League (RSL) in der Schweiz in UHD/HDR.

Seit dem Start im Juli 2018 hat NEP Switzerland bereits mehr als 20 Spiele der Liga sowie mehrere Euro-League-Spiele im HDR-Format für den Schweizer Fernsehsender Teleclub produziert.

Mit einem HDR-Upgrade von zwei Ü-Wagen von NEP Switzerland, die bereits vorher schon für die Produktion der RSL verwendet wurden, ist das Unternehmen ein Vorreiter in der UHD/HDR-Produktion. Beide Fahrzeuge wurden von dem in Deutschland ansässigen Systemintegrator Broadcast Solutions konzipiert und ausgeliefert und im Rahmen des Upgrades mit zusätzlichen Grass Valley-Equipment aufgerüstet, um Teleclubs Nachfrage nach UHD/HDR-Produktionen nachzukommen. Mit diesem Setup sind NEP Switzerland und Teleclub das erste und derzeit einzige Team, das UHD/HDR-Fußballspiele regelmäßig und als Standard produziert.

Um die beiden NEP Switzerland Ü-Wagen (UHD-41 und -42), die für die Produktion der RSL im Einsatz sind, HDR-fähig zu machen, entschloss sich das Unternehmen für ein HDR-Upgrade aller Grass Valley LDX 86N 4K Kameras mit einer zeitlich unbeschränkten Lizenz. In jedem Ü-Wagen wurden je 12 Einheiten der Densité 3 + XIP-3901-Prozessing Plattform verbaut. Mit nur 4HE bieten diese bis zu 24 Kanäle für Up-/ Down- und Farbraumkonvertierung sowie für das Mapping der verschiedenen UHD/HDR-Signale.

Thomas Weigold, Sales Manager DACH bei Grass Valley kommentiert: »Wir sind begeistert, dass NEP Switzerland so schnell und nach nur einer erfolgreichen HDR-Testproduktion Anfang des Jahres jetzt regelmäßig in UHD/HDR produziert. Mit Hilfe der HDR-Tools und -Workflows von Grass Valley, und Dank des einzigartigen Know-hows aus mehr als 250 UHD-Produktionen seit der Einführung der zwei 4K-Ü-Wagen, stellt NEP Switzerland seinen anspruchsvollen Kunden auch in der Zukunft hervorragenden UHD/HDR Content zur Verfügung.«

Auf der Ausgangsseite liefern die beiden Ü-Wagen ein UHD/HDR und ein HD/SDR-Signal aus, das über Glasfaser an die Teleclub-Studios gesendet wird. Das HDR-Signal wird in UHD 3840×2160/50p HDR im HLG-Format geliefert. Für Zuschauer, die die Spiele in HD/SDR sehen, werden die Signale in HD/SDR 1080i konvertiert und gemappt.

Im Zuge des Upgrades setzt NEP Switzerland nun auch mehrere unbefristete LDX Universe Lizenzen ein, die HiSpeed- und XtremeSpeed-Funktionen für ihre LDX 86N 4K-Kamerasysteme ermöglichen.

Für das Monitoring der HDR-Signale verwendet NEP Switzerland 4 x TV-Logic LUM 240G, 3 x Leader WFM LV 5333 sowie 1 x Phabrix QX 12 G Monitore.