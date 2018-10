Ooyala optimiert Workflows bei SuperRTL

Mit Ooyala hat SuperRTL einen Spezialisten für die Optimierung seiner Video-Workflows gefunden. Auf Grundlage der Azure Media Services von Microsoft entstand eine End-to-End-Lösung, die Logic Media Solutions bei dem Kölner Sender implementierte.

Ooyala Flex Media Platform ist laut Anbieter eine flexible und konfigurierbare Optimierungsplattform, die Aufgaben automatisiert, Arbeitsabläufe vereinfacht und Markteinführungen verkürzt. Jüngst lieferte der Hersteller mit seinem Partner Logic Media Solutions an Super RTL eine Lösung, die auf Basis von Microsoft Azure Media Services entwickelt wurde. Sie soll den Betrieb von Super RTL optimieren und die Bereitstellung von Inhalten auf OTT-Plattformen vereinfachen.

»Die heutigen Sender und Medienunternehmen stehen häufig vor der Frage, ob sie eine Lösung zur Verwaltung und Bereitstellung ihrer Videoinhalte selbst entwickeln oder kaufen sollen«, sagte Jonathan Huberman, CEO von Ooyala. »Durch die Migration zur Ooyala Flex Media Platform hat sich Super RTL für das Beste aus beiden Welten entschieden – eine Lösung, die schnell und effizient implementiert aber auch sehr leicht individuell angepasst werden kann, und sich nahtlos in bestehende Technologien integriert.«

Das Projekt entstand durch die Zusammenarbeit von Ooyala mit Microsoft, das mit Super RTL wegen einer Migration der digitalen Video-Plattform in die Cloud im Gespräch war. Microsoft hat Super RTL Ooyala für die Bereitstellung der Workflow- und Content-Management-Komponenten vorgeschlagen. Für die Implementierung und den lokalen Support holte Ooyala anschließend den lokalen Partner Logic an Bord.

Boris Bolz, Chief Digital & Marketing Officer bei Super RTL, erläutert: »Wir brauchten eine Lösung, die mehr Flexibilität und tiefere Einblicke in unseren gesamten Betrieb bietet und gleichzeitig unsere Dienstleistungen zukunftssicher macht. Die Ooyala Flex Media Platform hat es uns ermöglicht, die beste Lösung für unsere Bedürfnisse zu entwickeln. Da sie auf Microsoft Azure implementiert ist, kann sie bei einer Ausweitung der Services und der Einführung neuer Technologien leicht skaliert werden.«

»Im Zuge der digitalen Transformation der Medienbranche beobachten wir, dass viele Medienkunden ihre Online-Video-Plattformen in die Cloud migrieren«, sagt Rainer Kellerhals, Media & Entertainment Industry Lead EMEA bei Microsoft. »Microsoft Azure Media Services und Azure CDN bieten ein komplettes Set an Cloud-Services für dieses Szenario. Das Projekt bei Super RTL ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie wir mit Kunden und führenden Branchenlösungsanbietern wie Ooyala zusammenarbeiten. So unterstützen wir unsere Kunden bei der Migration ihrer Services in die Cloud, was zu einer verbesserten Skalierbarkeit und schnelleren Markteinführungen führt.«