Die ARD-Anstalten und die Degeto haben 2017 Auftrags-, Ko-, Misch- und Lizenzproduktionen im Wert von 792,33 Mio. Euro beauftragt. Das Gesamtvolumen stieg gegenüber 2016 um 73,77 Millionen Euro. Das ist zentrale Aussage des nunmehr vierten Produzentenberichtes der ARD-Anstalten.

Als abhängig werden Unternehmen bezeichnet, »an denen die jeweilige Rundfunkanstalt unmittelbar oder mittelbar gesellschaftsrechtlich beteiligt ist (z. B. MDR: DREFA-Mediengruppe, NDR: Studio Hamburg Gruppe). Für die Degeto gelten Unternehmen als abhängig, an denen die Landesrundfunkanstalten der ARD beteiligt sind«, wird dazu erläutert.

Laut Bericht gingen 2017 Aufträge für rund 561 Mio. Euro (70,8 Prozent) an unabhängige Produzenten bzw. Lizenzgeber. Das sind knapp 35 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. An Beteiligungsfirmen der Anstalten wurde für 231,3 Mio. Euro (plus 37,2 Mio. Euro) vergeben.

Der Bericht steht zum Download zur Verfügung. Ausgewiesen werden u.a. die Ausgaben nach Programmgenres und die Kosten von Lizenzrechten. Umfangreich ist die Darstellung der Ausgaben der neun ARD-Anstalten und der gemeinsamen Produktionstochter Degeto und der jeweiligen Produktionspartner.

