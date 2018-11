Stephan Heimbecher bei Imagine

Imagine Communications hat Stephan Heimbecher zum neuen internationalen Director of Consulting Services mit Sitz in München ernannt. Heimbecher kommt nach 16 Jahren von Sky Deutschland zu Imagine Communications.

In seiner neuen Funktion bei Imagine Communications soll Heimbecher ein Team von Branchenexperten leiten, das sich auf die Zusammenarbeit mit Kunden konzentriert, um wichtige Herausforderungen der Rundfunk- und Medienbranche zu bewältigen. Heimbecher und sein Team sollen für die Kunden Migrationsstrategien entwickeln, die es diesen ermöglichen, neue Technologien in ihrem eigenen Tempo zu adaptieren.

Heimbecher bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Broadcast-Industrie mit. Er begann seine Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Rundfunktechnik (IRT), bevor er sich in die Beratung rund um das Thema digitales und interaktives Fernsehen begab. Seit über 20 Jahren ist Heimbecher als langjähriges Mitglied des DVB Steering Board über SMPTE und zuletzt über die ITU und IEC sowie weitere Normungsgremien und Branchenverbände wie die UHD Alliance und das Ultra HD Forum an der Entwicklung von Normen beteiligt. Innerhalb der Deutschen Fernsehplattform ist er seit vielen Jahren Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ultra HD & VR.

»Wir freuen uns sehr, Stephan im Imagine Communications Team willkommen zu heißen, und wir freuen uns darauf, dass er unsere neuen Beratungsinitiativen in APAC und EMEA leitet und die IP-Erfahrung, die wir bereits durch den Einsatz einer Vielzahl von Projekten auf der ganzen Welt gesammelt haben, verstärkt«, sagte Mathias Eckert, SVP & GM, EMEA/APAC, Playout & Networking Solutions bei Imagine Communications.