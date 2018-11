News: Kurz und knackig

Ollie Bianchi ist als Leitender Ingenieur für britische Audio-Produktionen beim Technikausstatter Gearhouse Broadcast tätig. Für die Tochter des Broadcast-Dienstleisters Gravity Media wird er u.a. den Sound für Primetime-Serien wie »The X Factor«, »Britain’s Got Talent« oder »Get Me Out of Here!« betreuen. Zuvor arbeitete er u.a. für die Formel1-Produktion FOM und Sky.