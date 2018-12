Die nächste Photokina findet im Mai 2020 statt

Die nächste Photokina soll im Mai 2020 stattfinden – und nicht wir ursprünglich geplant schon im Mai 2019.

Der Photoindustrie-Verband (PIV) Frankfurt und die Koelnmesse haben sich darauf verständigt, die nächste Photokina im Mai 2020 zu veranstalten. Diese Entscheidung soll demnach allen Beteiligten etwas Luft verschaffen.

»Wir verstehen, dass selbst potente Technologie-Unternehmen innerhalb einer extrem kurzen Vorlaufzeit von nur sieben Monaten nicht sicherstellen können, wieder eine derartige Innovationskraft in die Messehallen zu bringen, wie wir es auf der Photokina 2018 erlebt haben«, sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. »Genau diese Innovationen sind es aber, die – ebenso wie die Präsenz aller führenden Anbieter der Branche sowie der weltweit wichtigen Anwender, Handelsunternehmen und Dienstleister – den Charakter der Photokina als globale Leitmesse prägen. Um sicher zu sein, diesen Anspruch auch in Zukunft zu erfüllen und mit jeder Veranstaltung den Erwartungen der Aussteller und Besucher gerecht zu werden, haben wir flexibel auf den Wunsch des PIV reagiert. Damit stellen wir die einzigartige Schlagkraft und öffentliche Ausstrahlung eines unserer Messe-Flaggschiffe auch für die Zukunft sicher.«

Die Photokina hatte sich in diesem Jahr mit einem neuen Konzept präsentiert und versucht, auch jüngere Besucher besser anzusprechen und einzubinden. Das habe dazu geführt, dass die Messe nicht nur in den klassischen Medien, sondern auch in digitalen und sozialen Kanälen wie Instagram, YouTube, Facebook oder Twitter stärker wahrgenommen wurde, so der Veranstalter. Bei der nächsten Photokina 2020 wolle man diese Entwicklung fortsetzen.