Ü9 und G10: TV Skyline legt nach

Der Ü9 ist als kompaktes Fahrzeug konzipiert, das mit mit bis zu 18 Kameras arbeiten kann, aber mit einer vergleichsweise kleinen Stellfläche auskommt. Der G10 wiederum verarbeitet die Signale, die ihm separate Ü-Wagen zuliefern. Er verfügt hierfür über drei eingebaute Regien.

Der Ü9: das Raumwunder

Mit dem Ü9 hat TV Skyline ein vergleichsweise kompaktes Fahrzeug ohne Schublade konzipiert. »Wir wollten unser bestehendes Angebot ergänzen und haben gesehen, dass wir noch Bedarf an einem kompakteren aber dennoch leistungsfähigen Fahrzeug haben«, umschreibt Robert Kis, Geschäftsführer TV Skyline, die Idee zum Ü9.

Innerhalb von nur sechs Monaten plante und realisierte TV Skyline das Fahrzeug, das seit dem Sommer auf der Straße ist und als Premiere im August die Hamburg Cyclassics produzierte. »Der Ü9 erlaubt einen schnellen Auf- und Abbau, kann also auch an Orten mit wenig Platz untergebracht werden. Er bietet aber dennoch 22 Arbeitsplätze in fünf Räumen«, erläutert TV-Skyline-Geschäftsführer Wolfgang Reeh die grundlegenden Eckdaten.

Das Fahrzeug lässt sich mit maximal 18-CCU-Kameras bestücken, wobei TV Skyline auf seinen bewährten Pool aus Ikegami HDK 97A bzw. 970A oder Grass Valley LDX86N zugreift. Weitere zentrale Systemkomponenten des Ü9 sind ein Kahuna 360 Videomischer mit einem Maverick-Controlpanel, ein Lawo MC² 56 MKII Audiomischer und eine Riedel Artist Intercom.

Die gesamte Technik in dem Fahrzeug unterzubringen und dafür zu sorgen, dass dennoch ein großzügiges Raumgefühl entsteht, war nicht einfach. »Bei der Planung und Umsetzung wurde um jeden Zentimeter gerungen, und wir haben darum gekämpft, die Technik so unterzubringen, dass sie möglichst unauffällig ist. Von der klassischen 19-Zoll-Romantik im Ü-Wagen haben wir uns hier gänzlich verabschiedet«, berichtet Robert Kis. Das hat sich ausgezahlt: »Unsere Kunden sind überrascht, wenn sie den Ü9 betreten, denn bei einem Fahrzeug ohne Schublade erwarten sie meist nicht so viele komfortable Arbeitsplätze«, so Robert Kis.

Die Arbeitsräume im Ü9 sind mit Glastüren voneinander abgetrennt, bei Bedarf lassen sie aber auch öffnen. Zudem sind sie jeweils direkt von außen zugänglich, was dafür sorgt, dass es im Fahrzeug selbst deutlich ruhiger zugeht. Die Subregie hat TV Skyline im Rüstwagen untergebracht. Dort sind 5 Arbeitsplätze untergebracht, die anderen 17 im Ü-Wagen.

Im Design der beiden Fahrzeuge blieb TV Skyline seiner Linie treu und entwickelte wieder besondere Ausstattung: »Hierbei rückt die Technik immer weiter in den optischen Hintergrund und schafft mehr Platz und Komfort für den Kunden«, urteilt Robert Kis. Im Ü9 sind es die massiven Holz-Regietische, aber auch die Bambusrohre an den Decken und die besondere Holzoptik an den Wänden, die für die gewünschte Wohlfühl-Atmosphäre sorgen sollen.

Seit der Premiere im Sommer ist der Ü9 kontinuierlich im Einsatz und konnte dabei schon etliche Spiele in der Bundesliga in Deutschland und Österreich produzieren, aber auch Champions League, Europa League, Golf Ladies European Tour, Eishockey Liga Österreich, Eishockey Champions League, Handball Champions League, diverse Konzerte und Shows standen schon auf dem Programm.

An der Art der Beispiele kann man ablesen, dass der Ü9 durchaus das Zeug für die Produktion hochwertiger Events hat, aber eben auch dort untergebracht werden kann, wo Platz Mangelware ist. Im Unterschied zum größeren Ü8 lässt er sich zwar mit weniger Kameras betreiben, bietet aber ähnlich leistungsfähige Technikausstattung.

In den kommenden Wochen stehen für den Ü9 weitere Produktionen auf dem Programm, darunter einige Top-Fußballspiele für DAZN, die Handball-WM in Köln und zwei Schweizer Produktionen des Skiverbandes Swiss-Ski in Scuol und Veysonnaz.

Technik im Überblick

Kameras

bis zu 18 Kameras

bis zu 3 SSL Kamerasysteme und NAC Hi-Motion II Ultra-Slow-Motion Kamera (optional)

Fujinon / Canon Objektive von 14×4,3 bis 99×8,4

Bildtechnik

VSM-Steuerung

4 x 24″ 3G Monitore; 4 x 17″ 3G Monitore; 1 x 24″ Class 1 Monitor 3G, 1 x 32″ 3G Monitor, 3G /HD/ SD SAM Sirius 830 Hybrid Video Audio 288 x 428

4 lmagine Communications UP /Down/ Cross Konverter

16 SAM Framesynchronizer

Axon & SAM Multiviewing

4 x 3G WaveformNector1 x Rasterizer

Dolby Messeinrichtung

Aufzeichnung

Platz für 4 EVSen XT3 12 Channel

Platz für 4 MAzen

1 EVS XT Access Server+ EVS XFile 3

Remote Router 32 Ports

TC Router 32 Ports

G&D KVM Switch

Arbeitsplätze

bis zu 17 im Ü-Wagen

bis zu 5 in der Subregie (Rüstwagen)

Bildregie

HAUPTREGIE

3G/HD/SD Multiformat-Bildmischer Kahuna 360 mit Maverick Control Panel

60 Inputs, 40 Outputs

3 Extreme M/E

7 Keyers pro M/E, 4 Keyers inkl. Resize

3 Effekt Keyers

FormatFusion3

3D DVE mit linearen und non-linearen Effekten

Clipstore-Funktion mit 20 Outputs,

Alle Ein-und Ausgänge mit vollwertiger Farbkorrektur

2 M/E Maverick Control Panel

8 x 55″ 4K Monitor, 3 x 32″ 3G Monitor, 3 x 21″ 3G Monitor

2. REGIE (IM RÜSTWAGEN)

2 M/E Kahuna Control Panel Maverick

4 x 55″ 4K Monitor, 2 x 32″ 3G Monitor

2. Tonregie

Tontechnik

Lawo MC2 56 MKII High End Audiomischer mit 56 Kanalzügen

– HD Core Nova 73 Router mit 8192*8192 Koppe/punkten/ redundant

– 144 DSP Kanäle im Aufnahmemodus

– 288 DSP Kanäle im Sendemodus

– 28 Madi Ports

K+H M51 Abhörsystem

Wohler Audio Controller

2x 128 Kanal Mehrspuraufzeichnung

Mehrkanaleffektsystem: WavesSoundgrid

Dolby Surround 5.1

lntercom: Riedel Artist

– 2x 128 x 128 Ports

– 6x Funkkreise

– 24x Funkgeräte

DSP-redundant

