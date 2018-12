Zwei deutsche Produktionen im Oscar-Wettbewerb

Florian Henckel von Donnersmarcks Spielfilm »Werk ohne Autor« wurde auf die Shortlist der 91. Oscars in der Kategorie »Bester nicht-englischsprachiger Film« gesetzt.

Die Produktion tritt gegen acht Filme an. Unter ihnen ist auch der Abräumer der Europäischen Filmpreise »Cold War«, der für Polen antritt. 87 Länder hatten Filme für diese Kategorie gemeldet.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) wird am 22. Januar fünf Nominierungen aus der Shortlist bekannt geben. Die 91. Oscar-Verleihung findet am 24. Februar 2019 im Dolby Theatre in Hollywood statt. »Werk ohne Autor« ist außerdem auch in der Kategorie Best Motion Picture – Foreign Language bei den Golden Globes nominiert.

Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck hatte 2007 mit »Das Leben der Anderen« den Oscar als Bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen.

Auf die Shortlist der Kategorie Best Documentary Feature wurde mit »Of Fathers And Sons« (Kinostart der SWR-Koproduktiom am 1. März) eine weitere deutsche Produktion (Basis Berlin, Ventana Film- und Fernsehproduktion) von Talal Derki gesetzt. In dieser Kategorie hatte es 166 Anmeldungen gegeben.