Berlinale-EFM blickt hinter die Horizonte des Filmemachens

Zum 3. Mal richtet der Berlinale-Filmmarkt den Blick auf Neuerungen und Innovationen der Medien- und Unterhaltungswelt. Vom 8. bis zum 12. Februar vermitteln und diskutieren hochkarätige Referenten bei »EFM Horizon« ihre Erkenntnisse zu technischen Trends und den Auswirkungen. Die bisherigen »Industry Debates« wurden in diese Veranstaltungsreihe integriert.

Alle reden über Künstliche Intelligenz – aber hält sie den Erwartungen stand? Dem geht eine Kooperations-Veranstaltung mit dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut auf den Grund: »The Transforming Force of AI: Hype or High Potential?« holt Kreative, Entwickler*innen und Praktiker*innen zu Talks, Interviews und Präsentationen auf die Bühne.

Partner der »Industry Debates« ist wieder die Internationale Funkausstellung. Thematisiert werden Veränderungen in Filmproduktion und -finanzierung, die Inhalteproduktion für Virtual-Reality als Marketing-Werkzeug für Film und TV sowie die aktuellen Erfolge von Filmen mit ethnisch diversem Cast.

Drei Tage lang haben zehn »EFM Startups« aus Deutschland, Estland, Frankreich, Holland, Kanada, SSpanien und Norwegen Gelegenheit, sich und ihre Ideen und Produkte zu Entwicklung, Produktion, Vertrieb oder Marketing von AV-Inhalten vorzustellen.

Ein weiteres Schlaglicht richtet der Filmmarkt auf »Blockchain in Motion: Challenges and Opportunities in 2019«. Partner ist hier die britische FilmChain-Plattform; Partner der abschließenden Panel-Diskussion ist das Producers Guild of America International Committee.

Zum dritten Mal wird zum »VR Now Summit« eingeladen. Diesmal geht es in Zusammenarbeit mit dem Virtual Reality Club Berlin Brandenburg u.a. um die Konzepte von VR-Anwendungen zu Fatih Akins Berlinale-Beitrag »Der Goldene Handschuh« und um das VR-SpinOff der Krimi-Serie »Der Pass« (Wiedemann & Berg).

Der Zugang zu den Veranstaltungen von »EFM Horizon« ist mit Market Badge (Priorität) möglich. Gäste mit Voranmeldung für »EFM Horizon«-Events haben prioritären Zutritt. Einige Events sind nur auf Einladung zugänglich.