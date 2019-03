Arvato Systems begrüßte 140 Kunden und Partner aus aller Welt beim alljährlichen Usergroup Meeting und richtete den ersten VPMS Hackathon aus.

Das zweite internationale Arvato Systems Usergroup Meeting fand Mitte Februar an zwei Tagen in Köln statt. Vor zwölf Jahren mit einer kleinen Gruppe deutschsprachiger Anwender des Video Production Management Systems (VPMS) gestartet, besuchten die diesjährige Veranstaltung über 140 Kunden und Partner von mehr als 40 Unternehmen aus 16 Ländern der Welt.

Ausgerichtet auf die immer vielfältiger werdende Zielgruppe – in diesem Jahr mit Vertretern globaler Rundfunkanstalten und Partner – wurden auf dem diesjährigen Usergroup Meeting mehrere Themen präsentiert, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt waren.

Der Themenbereich Business lieferte Präsentationen und Diskussionen, die sich rund um die Betriebs- und Geschäftsanforderungen der Branche drehten. So wurde unter anderem gezeigt, wie sich jüngste Innovationen und Branchentrends auf die Produkt-Roadmaps von Arvato Systems auswirken können. Beispiel dafür sind Veränderungen in der Verwaltung von Rechten und sogenannten Mikro-Rechten und der Einsatz von Blockchain-Technologie als Lösungsmöglichkeit.

»Hands-on« ermöglichte es den Anwendern, die neuesten Produktentwicklungen selbst auszuprobieren. Ein Tutorial-Programm bot mehrere praktische Übungen zur Software von Arvato Systems. So wurde beispielsweise gezeigt, wie Business Intelligence-Tools wie Microsoft PowerBI mit den Produkten von Arvato Systems kombiniert und genutzt werden können. Andere Sitzungen beschäftigten sich mit Standards wie BPMN 2.0. Hier wurde unter anderem erläutert, wie dieser Standard zur Definition und Ausführung von Medien-Workflows verwendet werden kann.

Erster Hackathon & Kundengespräche auf der Bühne

Weitere Highlights der Veranstaltung waren Vorträge von langjährigen und neuen Kunden, die über die Zusammenarbeit mit Arvato Systems berichteten und ihre Erfahrungen aus der Praxis mit dem Plenum teilten. Dem wachsenden Trend von »BIY« (Build It Yourself) folgend, fand parallel zur Podiumsveranstaltung erstmals auf dem Usergroup Meeting ein Hackathon statt. Eine kleine Gruppe aus Entwicklern von Kunden, Partnern sowie Experten von Arvato Systems wurde herausgefordert, Plug-Ins zu entwickeln, um damit das Produkt VPMS MediaPortal um die Integration in Social Media und Stock Footage Plattformen zu erweitern. Die Ergebnisse waren ein voller Erfolg und wurden am Ende der Konferenz mit dem Publikum geteilt.

Connecting Content & People

Zum Abschluss der Veranstaltung referierte Ralf Schürmann, CEO von Arvato Systems S4M, und informierte über die Pläne des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen – darunter Hybrid- und Multi-Cloud-Setups sowie den Einsatz von Artificial Intelligence. »Da unser Kundenstamm in geografischer und geschäftlicher Vielfalt wächst, wächst und entwickelt sich auch unser Usergroup Meeting. In diesem Jahr haben wir eine Reihe von Veränderungen und neuen Konzepten erlebt, die das Publikum ansprechen und das Netzwerk stärken – ein echtes ‚connecting content and people‘. Mit Blick auf das nächste Jahr werden wir mit dieser Veranstaltung, die zu einem wichtigen Treffpunkt für die gesamte Community geworden ist, das Format weiter ausbauen«, so Holger Noske, VP Broadcast Solutions bei Arvato Systems.