News: Kurz und knackig – KW 12.19

Gegen die Vollindexierung für den Rundfunkbeitrag, was die Bundesländer möglicherweise noch diese Woche auf den Weg bringen, kündigte der Verband der Privatsender erwartungsgemäss Widerstand bis zur Klage an. Laut einem von Vaunet beauftragten juristischen Kurzgutachten würde die Bindung an die Verbraucherpreise oder die Inflationsrate die Beitragszahler übermässig belasten. »Eine Vollindexierung würde eine Kompetenzverschiebung weg von Politik und KEF hin zu den Rundfunkanstalten bedeuten.«