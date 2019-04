News: Kurz und knackig – KW 17/2019

Die BBC bietet nach den Semifinals auch das Finale des FA-Cups am 18. Mai in UltraHD an. Damit will man an den Erfolg der Serie »Dynasties« anschließen: Von rund 8 Mio. Abrufen in 2018 betrafen allein 1,4 Mio. (18 Prozent) die UltraHD-Version. Derzeit werde an der Integration von HDR gearbeitet. Für 4k-Streams (3840p50) wird ein 40 Mbit/s-Webzugang benötigt. Für eine auf 2560 Pixel Breite reduzierte Version reichen 20 Mbit/s.