News: Kurz und knackig – KW 49/2023

Audioaufzeichnungen gibt es seit 1857. Emil Berliner stellte 1897 erste Schellack-Scheiben her. Am 6. Dezember 1898 – vor 125 Jahren – begann er eine Produktion in Hannover; 1904 entstanden täglich 25.000 Tonträger. Mit Vinyl als Träger kam ab 1958 eine Innovation. 1982 wurde, ebenfalls in Hannover, die erste digitale CD Audio geprägt. Obwohl Datenträger am Musikmarkt seither stark verloren haben, trägt Vinyl 6% zum Branchenumsatz bei.