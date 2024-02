News: Kurz und knackig – KW 8/2024

Beim Dreh von »Pitch Perfect: Bumper in Berlin« wurden 31 Mio. € in Deutschland investiert. Laut Oxford Economics (für Studio Babelsberg und das EMEA-Büro des US-Branchenverbands MPA) wurden 700 Menschen in Voll- oder Teilzeit für 6,7 Mio. € beschäftigt. 20 Mio. € wurden bei 650 Firmen in 14 Bundesländern ausgegeben, vor allem in der Hauptstadtregion.