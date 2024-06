News: Kurz und knackig – KW 25/2024

Die neue Berlinale-Chefin Tricia Tuttle strukturiert um: Sie ernannte Jacqueline Lyanga und Michael Stütz (leitet weiter das Panorama) zu Co-Directors of Programming. Florian Weghorn wurde zum Chief of Staff, Tommy Kommer zum Director of Finance and Busineess Operations berufen. Als Director of Programme Operations and Production soll Miriam Reimers u.a. die Strategie für die Spielstätten weiter entwickeln.