VR-Lösung für finnische eSports-Liga

Der Telekommunikationsanbieter Telia hat Ende April 2019 in Finnland eine neue eSports-Liga gegründet. Die Telia eSports Series verwendet Studios und Virtual-Reality-Lösungen, die Broadcast Solutions entwickelt hat.

Die Telia Esports Series ist nicht nur für die Spieler gedacht, sondern auch für die Zuschauer konzipiert, da die wöchentlichen Matches im nationalen finnischen Fernsehen und international über den Kanal Twitch ausgestrahlt werden. Telia wird die Telia Esports Series zusammen mit dem Unternehmen Assembly betreiben. Das Startturnier wurde mit dem Computerspiel »Counter-Strike: Global Offensive« und dem Handyspiel »Arena of Valor« bestritten. Das Preisgeld beträgt insgesamt 50.000 Euro, und die besten eSports-Teams Finnlands werden an der Liga teilnehmen.

Für die Produktion der Liga bietet Broadcast Solutions Telia die Nutzung bereits vorhandener Studio- und Remote-Produktionseinrichtungen der Produktionsfirma Streamteam Nordic sowie kostengünstige virtuelle Studio-Tools an. So stellt Broadcast Solutions Telia eine flexible und individuelle Produktionsumgebung zur Verfügung, die deren Bedürfnissen am besten entspricht und die maximale Nutzung der bestehenden Infrastruktur ermöglicht. E-Sports ist in den letzten Jahren enorm populär geworden und Gaming-Wettbewerbe stellen mittlerweile einen Markt dar, der Hunderte von Millionen Dollar generiert.

Mit den bereits bestehenden Studio- und Remote-Produktionseinrichtungen sowie Virtual-Reality-Tools verfügt Telia über alle erforderlichen Ressourcen, um das erklärte Ziel, Finnland zu einem führenden Land im Bereich E-Sports zu machen, zu erreichen.

Vor kurzem implementierte Broadcast Solutions einen hochmodernen Remote Production Hub inkl. eines virtuellen Studios für Streamteam/Telia, mit denen die Spiele der finnischen Eishockey-Liga produziert werden. Ein Teil dieser Infrastruktur wird nun für die Produktion der Telia Esports Series genutzt. Diese Doppelnutzung unterstreicht einmal mehr die Flexibilität des Hubs und der von Broadcast Solutions implementierten virtuellen Technologie. Das Studio und der eigentliche »Spiele-Raum« befinden sich in einem Produktionsgebäude zwei Kilometer vom Remote Production Hub entfernt.

Für das virtuelle Setting benutzt Broadcast Solutions die Technologie des Virtual Reality Unternehmens Zero Density, zusammen mit einer kommerziell erhältlichen Set-Vorlage, die an die eigenen Bedürfnisse angepasst wurde. Das genutzte Studio wird hauptsächlich für die Produktion von Pferderennen verwendet. Mit dem gewählten Setting kann der Umbau des Studios für die eSports-Produktion in nur 10 Sekunden vorgenommen werden, plus der Zeit, die für den Wechsel des Studiotisches notwendig ist – eine extrem schnelle und einfach zu bedienende Lösung. Als technische Besonderheit wird das Signalformat zwischen Studio und Remote Production Hub gewechselt. Die Produktion der Pferderennen im Studio erfolgt im Format 1080i50 während die komplette E-Sports-Produktion und der Hub im Format 1080p50 realisiert wird, bzw. arbeitet. Dieser Wechsel von 1080i50 zu 1080p50 wird durch das Remote Production System unkompliziert ermöglicht.