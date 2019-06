R & S: Neuer Leiter Broadcast & Media

Cornelius Heinemann wird die Leitung des Geschäftsbereichs Broadcast & Media bei Rohde & Schwarz übernehmen.

Cornelius Heinemann tritt die Nachfolge von Jürgen Nies an, der zum Ende des Geschäftsjahrs 2018/2019 am 30. Juni in den Ruhestand geht, teilt das Unternehmen mit. Heinemann übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Broadcast & Media bei Rohde & Schwarz zum 1. Juli 2019, er wird damit auch in die Geschäftsleitung berufen. Bisher verantwortete er das Fachgebiet »Sender- und Verstärkersysteme, File Based Media Solutions« das zum Geschäftsbereich Broadcast & Media gehört.

Der scheidende Leiter des Geschäftsbereichs Broadcast & Media Jürgen Nies ist seit 30 Jahren bei Rohde & Schwarz tätig, zwölf Jahre als Leiter seines Geschäftsbereichs. In dieser Zeit hat er die Weiterentwicklung des Bereichs in einem sich schnell ändernden Markt maßgeblich mitgeprägt. Unter seiner Leitung wurde unter anderem das Produktportfolio im Bereich Media aufgebaut.

Cornelius Heinemann ist seit 1991 bei Rohde & Schwarz tätig und leitet seit Juli 2007 das Fachgebiet Sender- und Verstärkersysteme im Geschäftsbereich Broadcast & Media. Im Jahr 2016 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für die Entwicklung von File Based Media Solutions in Hannover. Seither wurde das Produktportfolio in diesem Bereich komplett erneuert und im vergangenen Jahr mit der Akquisition der Firma Pixel Power weiter ausgebaut.

Die strategische Zielrichtung von Rohde & Schwarz Broadcast & Media basiert im Wesentlichen auf zwei Kernkompetenzfeldern. Mit seiner Expertise für Betriebstechnik und hocheffiziente Leistungsverstärker bietet das Unternehmen zum einen branchenführende, qualitativ hochwertige Sender- und Verstärkerprodukte. Zum anderen verfügt Rohde & Schwarz über umfassendes Know-How in der softwarebasierten Signalverarbeitung.