News: Kurz und knackig – KW 25/2019

Bis Ende 2018 wurden in Europa und der Region Asia Pazifik 75 Mio. DAB+-Radios verkauft, das sind 10 Mio. mehr als im Vorjahr. In UK haben 67 Prozent der Haushalte ein DAB-Radio. Den Bestand in deutschen Haushalten gibt der Lobbyverband WorldDAB mit 11,8 Mio. Stück an.