New Media AV: Distributor für Vitec Creative Solutions

New Media AV​ distribuiert künftig die Produkte von Teradek, SmallHD und Wooden Camera. Der Distributor für Produkte aus dem Bereich Professional Video, hat hierfür eine Handelspartnerschaft mit Vitec Creative Solutions vereinbart.

Ab dem 1. Juli 2019 übernimmt New Media AV (NMAV) die Distribution der Premium-Marken Teradek, SmallHD und Wooden Camera in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der britischen Firma Holdan Limited. Ab diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen erster Ansprechpartner für alle Fachhändler im deutschsprachigen Raum. Sowohl Holdan als auch NMAV sind Teil der Midwich-Gruppe.

»Vitec Creative Solutions freuen sich sehr auf die Zusammenarbeit mit New Media AV. Als Partner von Holdan und mit deren Unterstützung ist NMAV in einer hervorragenden Position, unsere Präsenz im wichtigen DACH-Markt zu stärken. Durch die lokalen Ressourcen von NMAV im Vertrieb, Marketing und Support sehen wir eine noch engere Bindung zu unseren Kunden aus den Bereichen Rental, Broadcast, Unternehmens-AV und Public Sector Video«, sagt Dorian Backus, Director of Strategic Channel Accounts für Vitec Creative Solutions.

»Eine Übergabe des deutschsprachigen Raumes an unseren Partner NMAV bringt den Hersteller näher an den Kunden. Damit schlagen wir gemeinsam das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Vitec Creative Solutions auf«, fügt Allan Leonhardsen hinzu, Managing Director von Holdan Limited.

Mit NMAV holt sich Vitec einen Partner ins Boot, der über 20 Jahre Erfahrung im Video- und Broadcast-Sektor bietet. »Wir sind hocherfreut, die Produkte von Vitec Creative Solutions vertreiben zu können. Durch die neuen Marken erweitern wir unser Portfolio und können unseren Fachhändlern nun eine noch umfangreichere Palette für alle Schlüsselstellen der professionellen Video- und Filmproduktion bieten. Wir können auf einer hervorragenden Grundlage aufbauen, die Holdan in den letzten Jahren geschaffen hat, und diese durch unsere eigenen Kontakte erweitern«, sagt Tobias Trummer, Geschäftsführer von New Media AV.