Logic: Master-Distributor für MakePro X

Logic Media Solutions ist Master-Distributor für die Marke MakePro X des deutschen Herstellers MakeProAudio.

Logic Media Solutions ist exklusiver Master-Distributor von MakePro X für den europäischen Markt. Damit soll die Präsenz der Marke in Europa verstärkt und ein engagiertes und effektives Partnernetzwerk etablieret werden. MakePro X wird seine Produkte bei der IBC2023 zeigen.

»Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit es uns ermöglichen wird, unsere Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig die Qualität und den Service zu bieten, den unsere Kunden von uns erwarten«, sagt Frank Hund, Geschäftsführer und Gründer der MakeProAudio GmbH. »Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Logic und sind gespannt auf die vielen neuen Chancen, die die Kooperation ermöglicht.«

Für MakePro X besteht die maßgebliche Zielsetzung der Zusammenarbeit darin, die Distribution ihrer hochmodernen Audio- und Videoproduktionslösungen auf dem europäischen Markt zu optimieren. MakePro X wird sich weiterhin auf Produktinnovation und Qualität konzentrieren, während Logic den Aufbau und die Betreuung eines effektiven Partnernetzwerks übernimmt.

»Diese Partnerschaft ist ein weiterer Baustein in unserem Anspruch, unseren Kunden und Partnern nur die besten Lösungen zu bieten. Die hochmodernen Audio- und Videoproduktionslösungen von MakePro X in Europa weiter zu etablieren, passt ebenso perfekt in die weitere Ausrichtung von Logic«, erklärt Christophe Bingemer, Geschäftsführer von Logic. »Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich mit den Tools von MakePro X ergeben, und freuen uns darauf, ein europaweites Partnernetzwerk aufzubauen.«

MakePro X bietet seine Produkte unter dem Slogan »Next Generation Control« an.

Das Steuerungs-Ökosystem kombiniert generische, vom Benutzer definierte Hardware-Steuergeräte mit einer flexiblen, offenen und leistungsstarken Software namens »Glue«, die es den Benutzern ermöglicht, ihre vernetzten Produktions- und Performance-Setups zu steuern, wie nie zuvor.

Die Produkte und Lösungen von MakePro X richten sich an eine Vielzahl von Branchen, darunter Video-Streaming, Audio-Produktion, Broadcast-Steuerung, Performance-Steuerung und installierte AV-Lösungen.

Die Produkte sind »Made in Germany« und aus hochwertigen Materialien wie Aluminium und Holz gefertigt.