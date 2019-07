BBC aus Wimbledon mit DHD-Router

Thum + Mahr als offizieller DHD Distributor für Großbritannien hat die BBC beim traditionsreichen Tennisturnier in Wimbledon mit dem DHD 52XR Madi Router ausgestattet und war auch für die technische Betreuung verantwortlich.

DHD 52XR Madi Router

Seit Jahren verlässt sich die BBC Außenübertragung auf den von Thum + Mahr gelieferten DHD 52XR Madi Router, über den alle Übertragungsorte in Wimbledon via Lichtwellenleiter optimal miteinander verbunden sind. Der Router vernetzt alle Turnierplätze, Interviewbereiche sowie alle FX- und TX-Feeds – und das bei geringem Installationsaufwand.

In diesem Jahr arbeitete die BBC per Remote Production und sendete aus Wimbledon 32 Feeds zu den BBC-Studios in Salford, wo die finale Abmischung und Bearbeitung erfolgte. Daher waren weniger Mitarbeiter vor Ort im Einsatz als bei den vorherigen Wimbledon-Turnieren.

»Wir haben den DHD 52XR Madi Router für die BBC Außenübertragung vor Ort in Wimbledon empfohlen und bereitgestellt, da das DHD System flexibel an deren Anforderungen angepasst werden kann und einfach zu bedienen ist. Zudem ist die intuitive Handhabung ein weiterer großer Vorteil, um Workflows zu optimieren. Kostensenkungen sind häufig ein wichtiges Ziel für Broadcaster wie die BBC«, erklärt Stefan Mertens und freut sich, damit einen Beitrag zur Optimierung der Abläufe und zur Effizienzsteigerung geleistet zu haben.

Touchscreens sichern volle Kontrolle und intuitive Abläufe

In Wimbledon wurden für das Routing und Monitoring der eingehenden und aus-gehenden Signale aller Spielstätten sowie des International Broadcasting Centers Touchscreens eingesetzt. Sie erlaubten eine intuitive Auswahl des gewünschten Signalpakets für einen Übertragungsort. Ein Tastendruck reichte aus, um über das DHD TFT Touch-Panel Außen- und Rückleitungen auszuwählen. Beispielsweise ließen sich mit nur einem einfachen virtuellen Tastendruck auf dem DHD Touch Panel die zugehörigen FX / TX- und TB-Leitungen auswählen.

Darüber hinaus ermöglichten die DHD TFT Touch-Displays komplexe Sound-Einstellungen wie Gain, EQ und Dynamics direkt am Gerät.