News: Kurz und knackig – KW 30/2019

Sommer – Zeit der (Zwischen-) Bilanzen. Heftige Kritik gibt es am EU-Segen für die Kabelfusion, wodurch Vodafone 80% der Anschlüsse in Deutschland kontrolliert. Der BR geht einen weiteren Schritt zum trimedialen Sender. Captain America & Co., Rhett Butler & Scarlett O’Hara – Kassenfüller im Kino.