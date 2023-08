News: Kurz und knackig – KW 31/2023

Die Seven One Entertainment Group und Vodafone Deutschland setzen ihre langjährige Partnerschaft fort. Basis hierfür ist ein neuer, umfassender Distributionsvertrag. Inhalte von Seven One werden langfristig über das GigaTV-Angebot via Kabel, Breitband-Anschluss und mobil verfügbar. Vodafone versorgt allein im Festnetz rund 13 Millionen TV-Haushalte.