Lawo erweitert Geschäftsführung

Jamie Dunn und Phil Myers übernehmen neue Positionen im erweiterten Führungsteam von Lawo.

Lawo gibt Änderungen seiner erweiterten Geschäftsleitung bekannt. Seit dem 15. Juli 2019 übernimmt Jamie Dunn die Position als Chief Commercial Officer bei Lawo. Darüber hinaus wurde Phil Myers zum Chief Technology Officer ernannt. Beide verstärken das Team um Claudia Nowak (CFO und Vorstand), Ulrich Schnabl (COO), Christian Lukic (CSCO) und Philipp Lawo (CEO), der sich weiter in medizinischer Behandlung befindet.

»Diese Entwicklung spiegelt die kontinuierliche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie wider und ist ein natürlicher Schritt in der Entwicklung unserer Unternehmensstruktur. Der Aufbau starker Partnerschaften, die auf Miteinander und Ansprechbarkeit basieren, ist ein Kernwert unseres Unternehmens seit seiner Gründung. In meiner neuen Rolle stehe ich dafür, unsere Kundenorientierung in diesem Wachstumsprozess weiter beizubehalten«, sagt Jamie Dunn.

Dunn kam bereits 2011 zur Lawo-Gruppe und war seit 2016 Head of Global Sales, eine Verantwortung, die er auch weiterhin wahrnimmt.

Phil Myers, seit 2018 bei Lawo, wird nach seiner Tätigkeit als Senior Director IP Systems und Vorsitzender des Lawo Technical Advisory Boards zum Chief Technical Officer ernannt. »Lawo entwickelt kontinuierlich innovative Lösungen, die unseren Kunden weltweit Wettbewerbsvorteile verschaffen. Ich freue mich darauf, die Technologiestrategie des Unternehmens weiter voranzutreiben und unsere Tradition der technischen und fertigungstechnischen Exzellenz fortzusetzen«, so Myers.

Lawo realisiert IP-basierte Video- und Audio-Infrastrukturprojekte in der ganzen Welt, darunter Großinstallationen wie zuletzt SIC in Portugal, NEP in den USA, CBC in Kanada sowie die 4k-Erweiterung des Andrews Hub von NEP Australia.

»Wir konzentrieren uns weiter auf die Umsetzung unserer erfolgreichen Geschäftsstrategie als unabhängiges, 100%iges Privatunternehmen«, sagt Claudia Nowak, CFO und Vorstand von Lawo. »Unsere Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr war außergewöhnlich und es sieht so aus, als würden wir unsere ehrgeizigen Umsatzziele für 2019 sogar noch übertreffen.«

Lawo ist Anbieter zukunftweisender IP-Video-, Audio-, Steuerungs- und Monitoring-Lösungen.