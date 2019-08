Arri Academy bietet Online-Kurse an

Arri Academy bietet Kurse beim Online-Anbieter MZed an.

Die Film- und Fotoschule MZed wurde vor über 50 Jahren vom Fotografen und Ausbilder Monte Zucker in den USA gegründet. Heute können sich Filmemacher und Kreative aus der ganzen Welt dort Online weiterbilden, informieren und Neues lernen. Nun kooperiert MZed mit der Arri Academy (eigene Schreibweise: ARRI Academy).

MZed will sozusagen die Arri Academy online bringen und die renommierten Trainingsprogramme des Herstellers künftig Filmemachern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen. MZed Pro ist ein Online-Abonnement-Service von MZed, der für eine jährliche Gebühr Zugang zur Bibliothek von Videos und Unterlagen in Form von Online-Kursen anbietet — mit exklusiven Inhalten, so der Anbieter.

Der erste angebotene Kurs im Rahmen der Partnerschaft heißt »Certified Training for Camera Systems«. Das ist ein achtmoduliger Kurs, der alle Aspekte des Drehens mit den Kameras Alexa LF, Alexa Mini, Alexa SXT W und Amira umfasst. Die Absolventen erhalten nach Abschluss des Kurses eine Zertifizierung.

Wer schon ein MZed-Pro-Abonnement besitzt, kann den Arri-Online-Kurs »Certified Training for Camera Systems« ohne Zusatzkosten nutzen.

»Wir sind sehr stolz darauf, mit Arri zusammenzuarbeiten«, kommentierte Scott Emerton, Managing Director bei MZed. »Der Marke Arri steht für filmische Exzellenz, und es ist eine große Ehre für uns, auf diese Weise zusammenzuarbeiten und den Wissenstransfer über die Kameras und andere Werkzeuge von Arri auch denen zu ermöglichen, die nicht persönlich einen Arri-Academy-Kurs besuchen können.«

Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Online-Kurse der Arri Academy jetzt auf MZed.com anbieten können. Es ist eine sehr leistungsfähige Plattform, die unseren aktuellen Nutzern und zukünftigen Kunden auf der ganzen Welt hochwertige Bildungsinhalte zur Verfügung stellt«, sagt Harald Schernthaner, Head of Global Customer Training bei Arri.