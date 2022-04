SAE bietet Drohnenkurse mit Abschluss an

Die private Medienbildungseinrichtung SAE Institute bietet an den Standorten Berlin und München Drohnenkurse an.

Das SAE Institute Deutschland bietet erstmals Drohnenkurse mit einem zertifizierten Abschluss an. Los geht es laut SAE im April 2022 an den Standorten Berlin und München.

Der zweimonatige Ausbildungskurs richtet sich in erster Linie an professionelle Filmschaffende sowie an Pilotinnen und Piloten, die zwar Vorkenntnisse haben, aber noch nicht über ein zertifiziertes Fernpilotenzeugnis verfügen.

Mit drei Kursstunden pro Woche ist die Drohnenpiloten-Ausbildung ideal für alle, die sich parallel zum Beruf weiterbilden möchten. Vorkenntnisse sind laut SAE nicht erforderlich. Der Kurs kann von allen ab einem Alter von 16 Jahren belegt werden. Gelernt wird nach SAE-Angaben in kleinen Kursen, so dass ein intensives und gleichzeitig entspanntes Lernen garantiert sei.

Der in theoretische und praktische Einheiten aufgeteilte Kurs vermittelt laut Anbieter umfangreiche Kenntnisse, die eine gewerbliche Tätigkeit ermöglichen und so neue berufliche Perspektiven eröffnen. Für die praktischen Lehreinheiten werden allen Kursteilnehmenden Drohnen des Marktführers DJI für das praktische Training gestellt. Als Abschluss wird der »große« EU-Drohnenführerschein (EU-Fernpilotenzeugnis A2, Infos) erlangt.

Der SAE-Kurs bildet laut Anbieter sowohl theoretisch als auch praktisch zum »Certified Drone Pilot« aus und umfasst unter anderem:

– Training am Simulator, Vorbereitung des ersten Fluges

– Training zum A1/A3 Schein

– Der zweite Flug: kleinere Manöver fliegen

– Grundlagen zur Gesetzgebung, Sicherheit, Haftung

– Kenntnisse zur Meteorologie und Organisation des Flugbetriebs (Prüfung A2)

– Kamera-Basics (Blende, Shutter, ISO, Sensorgrößen, etc.) und deren Auswirkung

– Top-10-Flugmanöver erkunden und fliegen

– Intelligent Flight Modes: Point of Interest, Active Track, etc.

– Erstellen eines Showreels (Zusammenschnitt aller Aufnahmen im Laufe des Kurses)